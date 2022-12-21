中國成人瘋買兒童退燒藥 醫師籲「高抬貴手」反被嗆

中國各地傳出「藥荒」，小紅書上出現不少教成人搶購兒童退燒藥美林的文章。（視頻截圖）

社群 平台「小紅書 」日前才因網民分享「異地網購藥品攻略」挨批，近日又有網民分享，專門給孩童使用的退燒藥「美林」是成人最好的退燒藥，有意外療效，並分享購買美林的攻略。微博 健康博主批評此舉，呼籲「高抬貴手」不要跟兒童搶藥。但網民反嗆「如果買得到布洛芬誰會搶孩子的藥」，當前應該先解決藥品買不到的問題。

南方網報導，不少網友出現發熱等症狀後，在社交網絡上互相交流病情和用藥情況。但是，有網友卻反映稱，在網絡平台小紅書上，則出現了不少帖子聲稱「美林是新冠裡，成人最好的退燒藥」。並附帶教程，如何在當下搶到美林布洛芬混懸劑等藥物的攻略。

美林「布洛芬混懸劑」為常見的兒童使用退燒藥水，對不懂吞藥的孩童來說，藥水可以讓患病的兒童更加便利的服用藥物，一般家庭大多會替孩童們備著。

目前，在各個醫藥電商平台，小兒用退燒藥美林處於無貨狀態。有消息一度傳出，在天津兒童醫院門口，一瓶美林被黃牛賣到2500元甚至3000元以上的天價。

「成人服用美林退燒效果更好」的文章在網絡上引發廣泛爭議。微博大V健康博主@婦產科的陳大夫認為，美林和成人用的布洛芬片、布洛芬膠囊等，只是劑型不同，成分是一致的。成人的確可以服用美林退燒。只不過，藥物充足時此舉就是殺雞用牛刀。藥物不足時，就是在和小孩搶藥。

「婦產科的陳大夫」呼籲成年人吃普通的布洛芬片解熱鎮痛就好，不要去和小孩搶藥。

成年人與孩童搶藥的話題引起外界討論，不少網友批評「外面根本買不到藥」、「能買到普通退燒藥的話，誰會用小孩藥」、「愛誰用誰用，管的著嗎」，也有網友分享有家庭一家三口就是靠一瓶美林撐下來，更有人直接嗆「成年人死了誰照顧小孩啊」。

面對批評，「婦產科的陳大夫」理性回應：「死不死跟發燒沒關系，只跟病情有關」，她稱在醫院裡，退燒藥是用的最慎重的藥物之一。因為使用了長效退燒藥掩蓋病情導致死亡的病例她見過不止一例。