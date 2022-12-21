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成都多個等省市入境隔離改2+3 海關總署也促開邊境口岸

中國新聞組／北京21日電
海關總署宣布優化口岸疫情防控，以積極推進邊境陸路口岸有序復開，圖為在中哈邊境巴克圖口岸辦理完查驗手續後等待出關的工程車輛。（新華社)
海關總署宣布優化口岸疫情防控，以積極推進邊境陸路口岸有序復開，圖為在中哈邊境巴克圖口岸辦理完查驗手續後等待出關的工程車輛。（新華社)

中國在疫後急於恢復經濟，海關總署20日稱將優化調整口岸疫情防控，以積極推進邊境陸路口岸有序復開，便利國際經貿往來。部分省市已執行入境人員「2+3」政策。外交部長王毅與法國外長柯隆納（Catherine Colonna）線上會晤提到， 中方將不斷優化調整防控措施，為中外人員往來提供更多便利。

影音來源：YouTube

北青網報導，海關總署黨委書記、署長俞建華19日主持召開黨委會議，會議指出，海關將完善常態化監管措施，支持跨境電商、海外倉、市場采購等新業態發展，培育外貿發展新動能；優化口岸營商環境，加大助企紓困力度，精準落實政策措施，有針對性做好服務外資企業、民營企業等重點工作。促進擴大優勢產品出口，多措並舉支持企業搶訂單、拓市場，提高競爭力和附加值，繼續發揮出口對經濟的支撐作用。

在福建漳州率先宣布漁民入境放為「2+3」之後，部分省市已執行入境人員「2+3」政策。香港01報導，多名由境外地區入境成都隔離的網民在小紅書上發文指，成都的入境隔離政策已變為「2+3」。一名由尼泊爾返回成都的網民同樣在20日稱，在酒店隔離兩天後就「變自由身」了，家不在成都的也可以回家。另一名網民表示在18日晚上由香港飛成都，20日傍晚隔離酒店通知其可以離開，餘下三天的隔離費用退回。

另外，江蘇、雲南、廣西多地均有網友提及「5+0」，多個社區稱「現在沒人管你」；而早前有入住深圳隔離酒店的香港旅客展示「入境人員5+3隔離政策最新解析」相關通知，顯示「3天居家」全靠自覺，名存實亡。

另據觀察者網報導，外交部長王毅19日同法國外長柯隆納視頻會晤時提到，兩國領導人在峇里島成功會晤，增進了理解與互信，擴大了共識與合作。中方願同法方密切高層交往，深化經貿、農業、航空等務實合作。王毅強調，針對新冠疫情進入新階段，中國不斷優化調整防控措施，為中外人員往來提供更多便利。中國超大規模市場潛力將加快釋放，為包括法國在內的各國帶來更大機遇。

科隆納表示，法方願同中方籌備好雙方下階段高層交往，規畫制定合作路線圖，鞏固深化勢頭良好的法中全面戰略夥伴關係，法方看好並願助力中方推進中國式現代化。

成都傳出入境隔離放寬為「2+3」，圖為成都天府國際機場候機大廳來往的旅客。（中通...
成都傳出入境隔離放寬為「2+3」，圖為成都天府國際機場候機大廳來往的旅客。（中通社）

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