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疫政轉彎 最高法院前法官促停審涉疫案件

中國新聞組／北京21日電
中國最高人民法院前法官撰文表示，隨著防疫調整，涉疫案件應全停審、宣告無罪。圖為天津市第二中級人民法院開庭情況。（新華社）
中國最高人民法院前法官撰文表示，隨著防疫調整，涉疫案件應全停審、宣告無罪。圖為天津市第二中級人民法院開庭情況。（新華社）

中國最高人民法院前法官黃應生撰文指，隨著國務院7日發布「新10條」後，公檢法等機關在涉疫情案件也應調整，凡是沒有生效的，一律終止審理、審查或偵查，作宣告無罪、不起訴或撤銷案件處理。有些已經生效的判決，如因為傳播Omicron病毒而被刑事或者行政處罰的人，按理也應當糾錯。

經濟觀察網報導，曾任最高人民法院研究室刑事處副處長和最高人民法院刑事法官的黃應生受訪表示，既然防疫政策現在已經調整，涉疫情案件的處理思路也應隨之調整。此前一些涉疫案件，如隱瞞行程或者管控期間擅自外出但沒有引起疫情傳播的，現在就不宜再定罪處罰了。凡是沒有生效的案件，應該一律終止審理、審查或偵查，作宣告無罪、不起訴或撤銷案件處理。

黃應生還說，對於部分已經生效的判決，如2021年11月當新冠肺炎病毒演變為Omicron病毒之後，因為傳播Omicron病毒而被刑事或者行政處罰的人，建議司法機關予以糾錯。

中國在2020年2月即有涉疫情管控判例出現，報導稱，經檢索公布的判決案例，2020年以來，此類判決案例共有80件左右。

中央社報導，近期其中一起案例是12月3日湖南張家界桑植縣公安局通報，11月21日人潮溪鎮西蓮村一名居民乘車從高風險地區返家，25日核酸檢測結果呈陽性，但未按疫情防控要求報備行程，也未落實居家隔離措施，造成共四人確診。該居民的行為違反疫情防控措施，目前被公安機關依法立案調查。

黃應生表示，有地方法院法官向他反映，其所在區域的檢察院有兩起涉疫情案件本來擬起訴至法院，目前已退回公安機關，公安機關現在決定撤銷刑事案件，只作行政違法處理，這無疑是一個好趨勢。

疫情 公安 Omicron

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