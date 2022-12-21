疫情升溫 大理春節訂房大退單 從80%降到不足30%

大理蒼山洱海，因為優美的景致，一年四季都吸引著各地遊客前來度假。圖為洱源西湖國家濕地公園。(新華社)

防疫「新十條」的發布，增強民眾走出疫情 的信心，各地機票、旅宿搜索量暴增，但疫情急速升溫，卻也讓民眾戒備，不敢走出家門。大理客棧協會指出，大理再度遭遇大量客房退單，春節期間客房預定量從原來的70、80%下降到不足30%，這是繼五一長假大退單之後，大理觀光 又一次受創。

中國新聞周刊報導，大理地處低緯高原，四季溫差不大，蒼山洱海，景致各異，不同時節都吸引著各地遊客前來度假，幾乎不存在淡旺季之分，也因此催生出中國最大體量的民宿 群。

大理雖然只是地級市，但卻有7000多家客棧，住宿品質、特色、價格均在全國首屈一指。疫情三年過後，約30%客棧已經歇業、倒閉、轉讓，多為中低端客棧。

今年暑假，隨著疫情形式好轉，大理遊客一夜暴增。據官方統計，7月1日至10日，大理州接待遊客超過230萬人次，很多民宿從6月底開始一房難求，但客棧準備工作還不充分，人員短缺，服務不周到，客棧衛生、消毒等方面仍存在不足。

大理市客棧協會會長、大理太陽宮別院酒店管理有限公司監事李海忠指出，近來取消訂單的情況明顯增多，春節期間客房預定量已下降到不足30%。

李海忠說，這已經不是大理在今年第一次遭遇大量客房退單了。五一期間，因多地疫情爆發，大理客棧預定量就曾從40%掉到10%左右，古城周邊約六成客棧關門歇業，大量客棧低價轉讓。

協會統計，平均每家客棧可以解決約十人就業問題，2000多家客棧經營不善就意味著2萬多人失業。

醫療和公衛專家預測，整體度過這輪感染爆發，要兩、三個月到半年。等挨過這段日子，到明年4、5月，春暖花開，客棧才能恢復正常經營。到時，普遍還會面臨人力短缺、現金流壓力、消費者需求變化等短期挑戰。