學者：「疫情海嘯」一、兩周到 持續到春節

中國武漢一間醫院的「發燒門診」外，出現排隊人潮。（路透）

中國放鬆防疫後多個省市疫情 爆增，北京 大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發教授提醒，中國全國未來一、兩周將迎來重症高峰，各醫療機構應該早做準備，「這次新冠疫情的感染高峰不是一般的高，是疫情海嘯」。美國務院 也擔憂中國疫情，籲妥善解決。

王廣發接受微信公眾號@醫學界訪問表示，北京本次的疫情重症高峰還未到，醫療資源已經比較緊張，大批醫務人員被感染，好在他們很快就能陸續返回工作崗位，減輕人手不足的壓力，但病患數量會緊接上漲。感染高峰過後，馬上就會迎來重症高峰。

王廣發認為，中國本輪新冠疫情高峰大概要持續到春節後，可能要到明年2月底、3月初才能基本恢復正常，但北方停止供暖後，可能還會迎來小高峰。

王廣發表示，從救治上看，主要是醫院的各個ICU主要承擔重症救治任務。他說，中國的醫院每10萬人只有10張重症床位，美國則有30張，但後者在疫情感染高峰時也出現醫療資源擠兌，因此中國各級醫院要盡可能擴充重症床位。

另據自由亞洲電台報導，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）19日談到中國當前新冠疫情時表示，美方期望中國能解決這一問題，並表示，考量到中國GDP與經濟規模等因素，疫情造成的死亡人數讓全球其他地區感到擔憂，認為中國更強有力地抗疫不僅有利自身，也有利世界其他地區。

北京日報客戶端報導，對此中國外交部發言人毛寧20日主持例行記者會表示，當前，根據疫情出現的新變化，中方正不斷優化防控措施，確保更好統籌疫情防控和經濟社會發展。相信在中國人民齊心協力、團結應對下，我們一定能迎來經濟社會平穩有序發展新階段。我們願繼續同國際社會團結合作，共同應對疫情挑戰，更好保護人民生命健康，推動世界經濟恢覆健康增長，推動構建人類衛生健康共同體。