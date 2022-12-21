40歲京劇名伶儲蘭蘭、67歲清華教授吳冠英 傳染疫亡

中國京劇表演藝術家、「新京劇」創始人儲蘭蘭18日去世，得年40歲，有傳聞指她疑因新冠併發症猝死。(取材自微博)

新冠疫情傳出多人死亡，40歲的京劇 名伶儲蘭蘭、67歲的北京奧運 吉祥物設計者清華大學教授吳冠英等人都在近日猝死，被質疑是染疫而亡。由於民間死亡討論與官方公布數字出入過大，衛健委稱若因其他基礎疾病，如心梗致死不歸為新冠致死。

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中國疫情激增，但衛健委今天通報，20日零例死亡病例，19日則是5例死亡，被質疑存在黑數。而部分名人突然猝死引發多人關注。

京劇名伶、新京劇創始人儲蘭蘭，本月18日凌晨「因病搶救無效」逝世，終年40歲，外傳她疑因新冠併發症猝死，留下七歲的兒子。儲蘭蘭畢業於中國戲曲學院，生前獲獎無數，多次登台央視晚會，還曾拍攝過新京劇電視劇、電影及京劇舞台劇等。她長期在北京戲曲藝術職業學院任教，並且創立了「新京劇」。

另一名人是著名設計師、清華大學美院教授、博士生導師吳冠英，他在20日上午感染「重型感冒」過世。吳冠英是2008年北京殘疾人奧運會吉祥物「福牛樂樂」的設計者，也是2008年北京奧運會吉祥物「福娃」的設計者之一。吳冠英也設計了中華人民共和國成立70周年紀念幣，以及不久前剛剛發行的2022中國壬寅（虎）年金銀紀念幣。

不少網民留言稱，官方現在不提新冠病毒引發的死亡，因為不想引起群眾的恐慌，於是以重型感冒來稱。