上海發燒門診 病患排4小時分到2粒藥 多人體力不支昏厥
中國防疫「新十條」公布後，多地醫院的發燒門診均大排長龍，在上海有病人說排了四、五小時，還有人體力不支昏厥。亦有病人排隊三、四小時，只配到了兩粒退燒藥「布洛芬」，與醫生發生爭執。
來源：youtube
新民晚報報導，上海市同濟醫院前去支援發燒門診的醫生李冰指出，排隊的人群中，有人由於時間太長而蹲下休息。比較重的病人好幾個，馬上走急診通道收進去了，18日一天，排隊的人群中就有幾個人昏厥過去。李冰說，其中一個是因高燒體力不支的年輕人，另外有年齡比較大的高血壓病人，因血壓控制不佳，排隊過程中突然昏過去。
她表示，即使他們吃午飯、穿脫衣服的時間壓縮在半小時以內，依然有看不完的病人。這種狀態，可能還要持續很長一段時間。
有病人直截了當：「醫生，我陽了，發燒不退。」李冰會詢問對方是否有基礎疾病，家中是否備藥。如果只是單純的新冠感染，家中藥品充足，無需來到醫院。「很多病人都是吃過藥的，但是體溫有反覆，有點擔心而來的。發熱是有個過程的，並不是說吃一次藥就立馬可以退燒的。」李冰說。
報導說，醫院退燒藥緊缺，有病人排隊三、四小時，只配到了兩粒布洛芬，一下子克制不了情緒，和醫生發生爭執。李冰說，她理解病人，但是現階段的困難擺在眼前，呼籲民眾理性就診，可以通過朋友互助、互聯網醫療的方式來找藥。
令李冰印象深刻的是一位37歲的女病人，發燒連續吃了三天布洛芬，每八小時就吃一次，甚至為了吃藥，還調好了鬧鐘，同時還服用了連花清瘟等中成藥。溫度徘徊在37℃-38℃之間下不來，一檢查，體內白細胞下降，肝酶指標偏高，過度吃藥導致的。
李冰說：「其實完全沒必要吃那麽多藥。病程也就五至七天，不退燒可以通過物理方式，比如溫水擦拭、冰寶貼等。」
另據科技日報報導，中國工程院院士張伯禮18日接受採訪時提到，建議將目前的新冠肺炎概念分為三類：新冠病毒感染者（無症狀）、新冠上呼吸道症狀患者、新冠肺炎患者（肺炎表現）。
他表示，對三類人群應該明確區分，並進行分類干預。由此可以將防控策略重心由「群防群控」轉變到「防重症、降死亡」的新階段，將醫療和相關社會資源集中用於老人及脆弱人群的照護和重症患者救治。
上一則
內蒙出現神祕發光物 新武器試驗？網：從南到北今年已多次
下一則
FB留言