上海發燒門診 病患排4小時分到2粒藥 多人體力不支昏厥

許多上海民眾到各大醫院的發熱（燒）門診前排隊。（路透）

中國防疫 「新十條」公布後，多地醫院的發燒門診均大排長龍，在上海有病人說排了四、五小時，還有人體力不支昏厥。亦有病人排隊三、四小時，只配到了兩粒退燒藥「布洛芬」，與醫生發生爭執。

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新民晚報報導，上海市同濟醫院前去支援發燒門診的醫生李冰指出，排隊的人群中，有人由於時間太長而蹲下休息。比較重的病人好幾個，馬上走急診通道收進去了，18日一天，排隊的人群中就有幾個人昏厥過去。李冰說，其中一個是因高燒體力不支的年輕人，另外有年齡比較大的高血壓 病人，因血壓控制不佳，排隊過程中突然昏過去。

她表示，即使他們吃午飯、穿脫衣服的時間壓縮在半小時以內，依然有看不完的病人。這種狀態，可能還要持續很長一段時間。

有病人直截了當：「醫生，我陽了，發燒不退。」李冰會詢問對方是否有基礎疾病，家中是否備藥。如果只是單純的新冠感染，家中藥品充足，無需來到醫院。「很多病人都是吃過藥的，但是體溫有反覆，有點擔心而來的。發熱是有個過程的，並不是說吃一次藥就立馬可以退燒的。」李冰說。

報導說，醫院退燒藥緊缺，有病人排隊三、四小時，只配到了兩粒布洛芬，一下子克制不了情緒，和醫生發生爭執。李冰說，她理解病人，但是現階段的困難擺在眼前，呼籲民眾理性就診，可以通過朋友互助、互聯網醫療的方式來找藥。

令李冰印象深刻的是一位37歲的女病人，發燒連續吃了三天布洛芬，每八小時就吃一次，甚至為了吃藥，還調好了鬧鐘，同時還服用了連花清瘟等中成藥。溫度徘徊在37℃-38℃之間下不來，一檢查，體內白細胞下降，肝酶指標偏高，過度吃藥導致的。

李冰說：「其實完全沒必要吃那麽多藥。病程也就五至七天，不退燒可以通過物理方式，比如溫水擦拭、冰寶貼等。」

另據科技日報報導，中國工程院院士張伯禮18日接受採訪時提到，建議將目前的新冠肺炎 概念分為三類：新冠病毒感染者（無症狀）、新冠上呼吸道症狀患者、新冠肺炎患者（肺炎表現）。