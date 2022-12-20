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中國新冠疫情恐奪百萬命 白宮商應對 「為時已晚」？

中央社華盛頓20日綜合外電報導
中國鬆綁防疫措施後，各地染疫情況激增，死亡的推估也備受關注。圖為近日北京醫院發燒門診前一位長者躺在擔架上。（美聯社）
中國鬆綁防疫措施後，各地染疫情況激增，死亡的推估也備受關注。圖為近日北京醫院發燒門診前一位長者躺在擔架上。（美聯社）

全球官員和衛生專家正密切關注中國的COVID-19疫情，擔心這個擁有14億人口的國家未充分接種疫苗，且可能欠缺醫療器材，以應對預計2023年將奪走逾百萬條人命的一波疫情。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，香港大學3名教授上週在醫學研究論文預印本平台medRxiv發表研究預測，中國快速解除防疫限制將導致每百萬人中有684人死亡，意味在這個人口超過14億的國家，死亡總數將會高達96萬4400人。

研究報告指出，中國對全國各省同時解封將導致住院治療需求激增到高達整體醫院能量的1.5到2.5倍，許多地方醫療系統「很可能因感染激增而超過負荷」。

不過報告同時提到，如果中國迅速推動接種追加劑並且提供抗病毒藥物，就有可能避免上述最糟情況發生。根據這項研究，若第4劑疫苗接種率、抗病毒藥物覆蓋率分別達到85%、60%，則死亡總數將可減少26%至35%。

這項研究由中國疾病預防控制中心和香港政府部分支助，尚未經過同儕評鑑。

路透報導，一些美國和歐洲官員正努力釐清，他們是否能夠協助緩解恐將損害全球經濟、進一步限縮企業供應鏈並產生新變種病毒的此一危機。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）14日表示：「我們已經表明，將準備以他們可接受的任何方式提供協助。」

其他國家的公衛專家指出，醫療系統超前部署、共享精確數據，以及溝通管道暢通，這在對抗大規模感染浪潮時至關重要。但是中國似乎欠缺多項條件。

中國國家主席習近平一直堅信，中國的一黨制最適合應對這類疾病，而且中國疫苗優於西方疫苗，儘管有些證據剛好呈現相反情況。

美國「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）中國計畫副主任辛格頓（Craig Singleton）說：「中國的疫苗民族主義與習近平的自尊息息相關，接受西方援助不僅會讓習近平難堪，還會戳破他經常宣傳的中國治理模式較優越的說法。」

歐洲和美國官員正與北京暗中會談，並發布措詞謹慎聲明，以表明發球權握在北京手上。

國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）上週透露，華府和北京官員本月稍早曾討論如何應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病），以為國務卿布林肯（Antony Blinken）明年初的訪問預作準備。

西方一個可能的援助領域涉及中國是否會接受專抗Omicron變異株的BNT更新版mRNA疫苗。許多專家相信，這種疫苗比中國疫苗更加有效。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）上月訪問北京時，曾與中方商討這項議題。BioNTech執行長沙辛（Ugur Sahin）當時隨行出訪。

美國輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.）上週達成協議，透過一間當地公司將其COVID-19口服抗病毒藥「倍拉維」（Paxlovid）出口到中國，並稱正與相關各方合作，以確保供應充足。

不過，也有衛生專家認為，想避免中國的COVID-19悲劇發生，恐怕為時已晚。

明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任歐斯特荷姆（Michael Osterholm）說：「當5級颶風只剩下1個半小時就要登陸，你要怎麼做？如果你現在還沒有採取預防措施，那就太遲了。」

「這種流行病將在未來數週內席捲（中國）。不幸的是，他們在6個月或10個月前沒有想到這種狀況。他們本來可以爭取時間，讓自己處在更有利位置。」

疫苗 北京 習近平

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