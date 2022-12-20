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「科研女神」顏寧父母染疫：當初離美返中 全因家人

中國新聞組／北京20日電
顏寧從普林斯頓大學辭職，回中國協助創建深圳醫學科學院，並受聘當院長。（取材自澎湃新聞）
顏寧從普林斯頓大學辭職，回中國協助創建深圳醫學科學院，並受聘當院長。（取材自澎湃新聞）

被稱為「科研女神」的著名結構生物學家、美國國家科學院外籍院士、深圳醫學科學院（籌）院長顏寧18日晚在其微博帳號@nyouyou發布其父母感染新冠肺炎的經歷，並坦露離美回國原因。

來源：youtube

每日經濟新聞報導，現年45歲的顏寧寫道：「老爸一年前打了三針重組RBD疫苗，是周二(13日)開始發燒，但只有短暫到過38.5℃，徘徊在37.5℃的低燒，腸胃略有不適，其他尚好，我提醒他無事也不要老吃退燒藥，吃多了也可能有害；老媽一年前三針滅活病毒疫苗，周四早上醒來直接就是高燒，身上酸痛，吃布洛芬即緩解，但是高燒在38.5-39.2℃持續了3天，今兒終於不吃藥的情況下降到38℃以下了（用的耳溫槍，可能數值會比腋下水銀溫度計系統性偏高0.3℃）。」

顏寧稱，「兩周前跟一些同學聊天，被問到回國的原因。我讓ta們猜。五花八門的高大上理由，都有點，但沒人提過『家人』。我感慨：年輕真好。到了我這個年齡，家人是最大的牽絆。目前雖然沒在同一個城市，但是知道我半天之內就可以趕到父母身邊，很踏實很安心。」

此前，顏寧11月1日在2022深圳全球創新人才論壇上宣布，即將辭去普林斯頓大學教職，出任深圳醫學科學院創始院長，引發關注。12月10日，深圳醫學科學院（籌）揭牌，顏寧受聘院長。

據了解，顏寧出生於山東章丘，2000年本科畢業於清華大學，2004年博士畢業於普林斯頓大學，2005年-2007年，在普林斯頓大學分子生物學系從事博士後研究。

2007年10月，不滿30歲的顏寧回到母校清華大學，組建實驗室，成為清華大學醫學院當時最年輕的教授和博士生導師，六年間始終致力於攻克結構生物學中最富挑戰的領域之一、膜蛋白的結構與功能研究，取得了一系列成果。

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