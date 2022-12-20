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「孔雀爪子都擡不起來」楊麗萍帶病演出被批「播毒」

中國新聞組／北京20日電
楊麗萍患病，在後台休息。(視頻截圖)
楊麗萍患病，在後台休息。(視頻截圖)

64歲舞蹈家「孔雀公主」楊麗萍，近日疑似感染新冠病毒，但她仍堅持帶病演出。化妝師曬出了她在後台休息的視頻，咳嗽的她連「孔雀爪子」都舉不太起來。在疫情緊蹦的時刻，楊麗萍的「敬業」卻引發民眾被播毒的不滿。媒體批評她不負責任，是否確診應說清楚，讓觀眾有所防範。

來源：youtube

香港01報導，楊麗萍的化妝師18日發影片透露，日前楊麗萍不幸感染新冠，即便身體疼痛也沒有選擇回家休息，而是堅守舞台繼續表演。該工作人員讚其敬業認真的態度，令人欽佩有加。

影片中，已做好了全部妝發造型的楊麗萍躺在沙發上休息，由於臨近開場，工作人員提醒其要上場了。但楊麗萍忍不住身體不適稱，目前狀態不佳，除了頭痛、嗓子嘶啞外，「『孔雀爪子』怎麼那麼重，連擡起胳膊的力氣都沒有，怕是跳不了了」。

一旁工作人員詢問，若身體不適，或許可以取消演出，讓觀眾退票處理。聽到此話的楊麗萍拖著疲憊的身體，踉踉蹌蹌起身「那怎麼行」，最終帶病完成當日演出。楊麗萍曾在17日透露本次最後一場演出，同台已經有好幾位舞者發熱頭暈，幸而已是末場，但可沒想到還是病倒了。

這段影片在網上立刻引發網民評批，「不怕感染給工作人員和觀眾嗎，太不負責了」、「把病毒傳播給同事和觀眾算是正能量嗎」、「堅持演出難道你讓人誇你敬業嘛」。不久後，該化妝師便刪除視頻。

極目新聞評論指出，楊麗萍作為知名舞蹈家，本應給公眾做出正面的榜樣，讓一場精采的演出建立在安全的基礎上，而不是沉浸於「帶病上台」的自我感動之中。

評論說，如果楊麗萍真的感染了新冠病毒，卻還要堅持演出，就不是幾句敬業、感人可以敷衍。在密閉的演出環境中，確診了卻不告訴觀眾，對觀眾的極不負責。

楊麗萍患病，在後台休息。(視頻截圖)
楊麗萍患病，在後台休息。(視頻截圖)

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