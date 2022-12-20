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北京2天7死 網轟：自欺欺人 染疫激增 醫護輕症仍上工

中國新聞組／北京20日電
中國近期染疫人數大增，醫療體系面臨嚴峻考驗。圖為上海中醫藥大學附屬龍華醫院完成發熱門診擴容，民眾現場排隊就診。（中新社）
中國近期染疫人數大增，醫療體系面臨嚴峻考驗。圖為上海中醫藥大學附屬龍華醫院完成發熱門診擴容，民眾現場排隊就診。（中新社）

中國新冠感染人數激增，各地醫療量能正遭遇嚴峻挑戰，多家醫院的行政部門人員已進入臨床一線，有醫院要求無症狀感染者和輕症的醫護人員要堅持工作，並召回退休的醫護人員返回支援。但多家醫院指出，最嚴峻的時刻或許還未到來。

澎湃新聞報導，中國染疫人數大幅增加，同時醫護許多人員感染，多家醫院相繼報告「減員嚴重」，多家醫院號召無症狀感染者和輕症的醫護人員堅持工作，讓症狀較重的職工休息和治療，症狀消失後立即返崗，還有醫院安排陽性無症狀感染者到陽性病區上班。

吉林大學第一醫院16日發文稱，醫護人員作為最前沿防線，感染人數持續增加，各個科室減員嚴重。尤其是急診和發熱門診，連日來始終處於高負荷運轉狀態，多位醫護人員「輕傷不下火線」，奮力堅守。但是，真正的就診高峰還沒有到來。

河北衡水市第四人民醫院16日表示，未來一至兩個月乃至更長一段時間，將會是中國國內醫療機構和醫護人員的「艱難時刻」。患者包括陽性患者大量湧入醫院，醫護人員感染的概率極大增加，感染人數增加，在崗醫護人員不斷自然減員。

北京市朝陽區的應急總醫院18日發文指，目前患者是平日的幾倍多。護理人員不僅在疫情防控上壓力巨大，而且工作量劇增，給生理和心理都帶來了很大的考驗。

此外，中國自放寬防疫管制後疫情大爆發，各地火葬場來不及火化染疫死患者，甚至停屍間放不下遺體擺醫院走廊的影音，早已網路廣傳。衛健委昨天首度通報染疫死病例，僅北京本土兩例，消息一出立馬上了微博熱搜。

網友直說：「怎麼做到的，給兩個意思意思」、「這數據現在沒有意義了，只能等著看超額死亡」、「親眼見到的，遠不止這數字」、「總要報點數，要不然太假」、「他們自己信就行了」、「確診病例數都是假的」、「才兩例，又在自欺欺人了，到底有多少」、「我居然笑出聲」。衛健委今天再通報北京新增本土死亡病例五例。

針對衛健委通報的死亡病例非常零星且失真，向來替當局辯護不遺餘力的環球時報前總編輯胡錫進也看不下去，日前發文指出：「迄今死亡病例非常少，這可信嗎？現在各地核酸量銳減，許多感染者已經統計不上來了，衛健委報的每日新增感染數字顯然嚴重失真」。

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