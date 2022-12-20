專家：總躲著不是辦法 只有新冠降級才有助經濟復甦

備 北京市19日召開疫情防控新聞發布會表示，位於地下密閉空間的酒吧、KTV、網吧、健身等場所恢復經營，恢復堂食。(中新社)

中國一方面積極推動經濟復甦，一方面又要對抗新冠疫情 ，多位專家稱，總躲著新冠不是辦法，只有將新冠像流感 一樣管理，才能真正助力各行各業安全有序恢復動力，讓所有人盡快回到正常的工作生活狀態。

環球時報旗下的生命時報報導，北京 大學法學院教授、衛生法學專家孫東東表示，Omicron變異株雖然感染後個體差異較大，每個人症狀輕重有所不同，但基本都是上呼吸道感染，不會帶來肺部損傷。應該按季節性流感來對待它，將新冠降類管理提上日程。

武漢大學公共衛生學院教授譚曉東表示，政策會有一個過渡期，預計明年1月，新冠將回歸乙類傳染病管理。未來，Omicron的管理要向流感等其他冬季傳染病管理看齊。

北京大學首鋼醫院感染性疾病科主任、主任醫師張丹說，隨著陽性人群增多，根據國外傳播的資料規律，明年1月左右，中國人群感染率大約會增加到60%~70%，明年3月左右，可能會達到90%。

再一段時間幾乎人人都會「陽過」。如果陽性感染者都居家管理，社會可能會在很長一段時間裡陷入癱瘓，所以必須考慮備選方案，維持全社會生產生活。在諸多行業人力短缺的情況下，應允許無症狀感染者和輕型病例回到崗位，這也是不少機構已開始實施的方案。例如，為應對激增的就醫需求，不少醫療機構不得不讓無症狀和輕症的醫護人員恢復工作。

香港網路媒體01報導，中國實施放寬新冠病毒防疫措施「新十條」已十多天，北京街頭及各商場依舊冷清，不過雖然發熱門診仍然大排長龍，但是人數已經明顯比原來有所降低。北京市一家三級甲等醫院，發燒門診在疫情前每天約70至80名患者，但12月10日最高達到單日481人紀錄，但最近數日則緩降到300人以內。近日確診的環球時報前總編輯胡錫進，也認為「北京市最艱難的時期似乎正在度過去」，並說北京市的感染仍在繼續，但醫療資源擠兌的最高峰有可能正在邁過去，一些人的最初驚慌在降低，藥品擠兌因鄰里互助而大幅緩解。

另據新京報報導，北京市昨天召開疫情防控新聞發布會表示，位於地下密閉空間的酒吧、KTV、網吧、健身等場所恢復經營，恢復堂食，並恢復各類賓館酒店會議、培訓、宴會包括婚宴的舉辦。 另外，恢復旅行社及在線旅遊企業經營在京團隊旅遊、進出京跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務。

綜合多家媒體報導，可能走過首波高峰的還有鄭州。屬於河南廣播電視台的大象新聞近日表示，據網上調查和預測稱，鄭州疫情感染情況第一波閾值在12月15日，第二波閾值在12月20日，高峰時間則在1月15日。但也有專家認為鄭州疫情還在發展期，未到第一波疫情高峰。

至於在上海方面，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏18日表示上海已進入快速感染、病例數指數級上升階段，要做好這波疫情將持續二至四個月、明年上半年才會慢慢走出疫情的準備。

另外江西省研判，下一波疫情高峰將在今年12月底、明年1月初到來，春節前後達到峰值。浙江省第一波疫情預計在明年1月中旬左右迎來高峰，這期間又恰逢農曆新年，疫情將伴隨人口流動加速傳播。