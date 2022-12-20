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代購Costco狂搬退燒藥回中國 在美華人：做個人行嗎？

中國新聞組／北京20日電
網友在小紅書曝光，代購將Costco的泰諾成箱成箱搬走。(取材自小紅書)
網友在小紅書曝光，代購將Costco的泰諾成箱成箱搬走。(取材自小紅書)

關注海外華人訊息的自媒體「戲說移民」報導，還記得疫情剛開始時，代購把美國市場上的口罩都掃光郵寄回中國嗎？如今相同的一幕又出現。在美國飽受「三重病毒」威脅的情況下，一些代購公然掃光了Costco等超市的退燒藥，而華人自己的孩子生病了卻跑遍多個藥房都買不到退燒藥。代購的行為不僅讓美國人側目，也已經引起了在美華人的公憤，有網友不禁質問——「代購，做個人行嗎？」

網友在小紅書曝光，代購將Costco的泰諾成箱成箱搬走，「非常時期，美國生病的人也很多，寄一點兒給國內家人尚可理解，可直接成箱子搬走，讓別人買不到藥就很過分了。」

另一位網友也目睹了代購將Costco搬走的一幕，並表示剩下的那幾箱最後也被白衣服的人搬走了。

另一位網友則表示「好奇一問」，為什麼買那麼多藥？通常只見到別人搬一箱箱的水和食物而已。

代購瘋狂的行為，不僅讓美國人側目，也讓在美華人出離憤怒了，目前美國正遭受新冠+流感+RSV三重病毒的襲擊，本身感冒藥和退燒藥就非常緊缺。

在評論區，有網友說：「我兒子這兩天發燒了，跑了好幾家藥房都沒有買到，無語了。」

還有網友說，跑了三家Costco才買到，急診醫院藥房都沒藥了。

小紅書網友懇請代購放一條「生路」，她作為兩個孩子的媽媽，經歷了三種病毒的衝擊，深深感受到當孩子咳得晚上睡不著覺又買不到藥的那種痛苦。

事實上，類似這樣的代購不僅出現在美國，加拿大、澳洲、法國等，只要有代購出現的地方，就「寸草不生」。

不過，目前Costco沒有對退燒藥進行限購，可惜很多地方都買不到了。

網友在小紅書曝光，代購將Costco的泰諾成箱成箱搬走。(取材自小紅書)
網友在小紅書曝光，代購將Costco的泰諾成箱成箱搬走。(取材自小紅書)

Costco 華人 小紅書

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