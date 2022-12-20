中國各地搶退燒藥 珠海7天限購6粒 還需實名登記

中國鬆綁防疫後染疫人數暴增，退燒藥一藥難求，多地藥企開足馬力加緊生產。圖為19日湖南瀏陽經開區一製藥企業生產車間，工作人員在包裝藥物。(新華社)

中國鬆綁防疫 後染疫人數暴增，民眾瘋狂搶藥致退燒藥「一盒難求」。網上傳出布洛芬原料藥已被政府徵用，未來將免費向公眾發放物資，但消息隨即被相關藥企否認。為了解決民眾對藥品的需求，南京、北京 、襄陽多地宣布投放退燒藥，珠海更嚴格規定七天不得購買超過六粒，還需實名登記。

香港 01報導，有財經KOL「黑夜之晴滾雪球」在微博發文稱，自己在淘寶網購抗原試劑時，收到店家信息說，「國家徵用了工廠，政府批文現在所有網絡平台抗原全部下架，國家後續會免費發放。」生產抗原的九安醫療已被國家徵用，預計新華製藥的布洛芬工廠，以及東北製藥的對乙酰氨基酚工廠也在徵用行列。「近期，國家將免費為14億國人發放抗原和布洛芬等醫療用品。」

對此，九安醫療並未正面回應，僅表示由於合作工廠受保供調撥因素影響，導致很多用戶的訂單未能如期交貨。接到工廠通知，並收到工廠保障供應調撥官方文件後，公司第一時間向各電商平台報備，向用戶解釋未能發貨的原因。

紅星新聞致電亨迪藥業證券事務代表部門求證，亨迪藥業表示並沒有被政府徵用。抗原工廠萬孚生物亦回應稱，未接到相關通知，但公司會優先供應政府部門訂單。新華製藥則未正面回應，僅表示「正加班加點生產市場急需藥品，全力保障市場供應。」

面對各地藥物短缺及藥價翻漲，南京、北京、珠海、襄陽多地宣布向市場投放退燒藥並拆散銷售，其中南京市決定每天向市場投放200萬粒退燒藥，每名顧客限六粒，可憑醫保購買。

據珠海發布報導，珠海市監局要求20日起該市內有約500多家零售藥店持續供應拆零銷售的退熱藥品，對布洛芬緩釋膠囊、雙氯芬酸鈉緩釋膠囊、洛索洛芬鈉膠囊七天內購買量不超過六粒，布洛芬混懸液七天內購買量不超過一瓶。

上述品種七天內只能選購其中一種，零售價均為每粒1元人民幣(約0.14美元)，布洛芬混懸液（100毫升裝）銷售價為每瓶19元。