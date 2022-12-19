中專家：總躲著新冠不是辦法 只有將新冠降級才有助經濟復甦

北京開設發熱門診的醫院已達300 多家。 （中新社）

中國一方面積極推動經濟復甦，一方面又要對抗新冠疫情 ，多位專家稱，總躲著新冠不是辦法，只有將新冠像流感 一樣管理，才能真正助力各行各業安全有序恢復動力，讓所有人儘快回到正常的工作生活狀態。

環球時報旗下的生命時報報導，京大學法學院教授、衛生法學專家孫東東表示，奧密克戎變異株雖然感染後個體差異較大，每個人症狀輕重有所不同，但基本都是上呼吸道感染，不會帶來肺部損傷。應該按季節性流感來對待它，將新冠降類管理提上日程。

武漢大學公共衛生學院教授譚曉東表示，政策會有一個過渡期，預計明年1月，新冠將回歸乙類傳染病管理。未來，奧密克戎的管理要向流感等其他冬季傳染病管理看齊。

北京 大學首鋼醫院感染性疾病科主任、主任醫師張丹說，隨著陽性人群增多，根據國外傳播的資料規律，明年1月左右，中國人群感染率大約會增加到60%~70%，明年3月左右，可能會達到90%。

再一段時間幾乎人人都會「陽過」。如果陽性感染者都居家管理，社會可能會在很長一段時間裡陷入癱瘓，所以必須考慮備選方案，維持全社會生產生活。在諸多行業人力短缺的情況下，應允許無症狀感染者和輕型病例回到崗位，這也是不少機構已開始實施的方案。例如，為應對激增的就醫需求，不少醫療機構不得不讓無症狀和輕症的醫護人員恢復工作。