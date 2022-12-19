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廣州生收3公斤退燒藥 200盒分同學只留半盒 網評價兩極

中國新聞組／北京19日電
一名廣東廣州在讀博士生，收到老爸寄來的3公斤布洛芬等藥物，震驚網友。（視頻截圖）
一名廣東廣州在讀博士生，收到老爸寄來的3公斤布洛芬等藥物，震驚網友。（視頻截圖）

清熱退熱類藥物因疫情蔓延在中國成為剛需，很多地方買不到。一名自稱廣東廣州的在讀博士生在網上發視頻，說自己買不到藥物向老爸求援，沒想到老爸一下寄來3公斤布洛芬等藥物；他並解釋這些藥不是老爸囤積，是家中有個親戚開藥廠之前給的。他後來把藥都分給班上同學，自己只留了半盒布洛芬。這段視頻震驚了不少網民，有人稱是善舉，有人則批是特權。

綜合媒體報導，新冠疫情當下，中國藥物都不好買，廣州博士生巴同學因為沒有退燒藥求助父親，卻收到家裡寄來的3公斤布洛芬等藥物，其中布洛芬、連花清瘟、感冒靈、魚腥草應有盡有。而老爸寄這麼多過來，也特意囑咐他分給同學一些。

巴同學表示，家裡有個親戚是賣藥的，正好剛進了200盒布洛芬顆粒，所以郵寄來這麼多，還說因為很多同學沒有藥，就把藥分給身邊的同學，自己只留了半盒布洛芬。

巴同學說，「讓我感動的是，爸爸讓我不要收錢，但是同學們用各種方式都把錢給我了，還沒辦法拒絕。」

巴同學拍視頻傳到了網絡上，引起熱議。有的人說這樣做不厚道，畢竟還有很多人連藥都買不上，而自己又不需要這麼多，有意義嗎？有人則說人家老爸寄給他孩子這麼多藥，是擔心他在學校的同學老師買不到藥，明顯在做好事。

從圖片中可清楚地看到，布洛芬是很大牌的布洛芬顆粒，3公斤布洛芬大概等於200盒布洛芬，相當於是600個人的用藥量。

疫情 國藥

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