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哪裡都不舒服…總覺嗓疼、鼻塞 恐得了「幻陽症」

中國新聞組／北京19日電
疫情讓人的情緒浮動大，甚至影響正常生活。身體稍有不適，就會放大症狀，醫師說這是「幻陽」焦慮。（取材自錢江晚報）
疫情讓人的情緒浮動大，甚至影響正常生活。身體稍有不適，就會放大症狀，醫師說這是「幻陽」焦慮。（取材自錢江晚報）

「我渾身乏力嗓子疼」、「我每天早上起床都鼻塞」、「總覺得哪裡都不舒服」類似的對話最近頻頻在中國出現，許多人焦慮不安，總感覺自己得病了，但事實上並沒有。有醫師指出，這些人患上不是新冠，而是「幻陽症」。

疫情讓人的情緒浮動大，甚至影響正常生活。身體稍有不適，就會放大症狀，醫師說這是「...
疫情讓人的情緒浮動大，甚至影響正常生活。身體稍有不適，就會放大症狀，醫師說這是「幻陽」焦慮。（取材自錢江晚報）

錢江晚報報導，杭州一名黎女士，前幾天工作時接觸一名陽性患者後，她就開始出現症狀，不停地詢問身邊人：「我會不會也中招了呀，我感覺很不舒服。」

黎女士做了核酸檢測，也做了抗原，一切正常，可是並沒有打消她的顧慮，「我覺得喉嚨不舒服，當時我跟他靠得很近呀。這會不會有潛伏期？你們還是離我遠一點吧。」

疫情讓人的情緒浮動大，甚至影響正常生活。身體稍有不適，就會放大症狀，醫師說這是「...
疫情讓人的情緒浮動大，甚至影響正常生活。身體稍有不適，就會放大症狀，醫師說這是「幻陽」焦慮。（取材自錢江晚報）

儘管有陰性證明，但為了保護家中的娃，她甚至一個人住到了另一套房子裡。等了好幾天，網友們說的「渾身酸疼、高燒」等症狀還沒有找上她，她又回到了家裡，但是忐忑的心情依然在。而像黎女士這樣的「患者」不在少數。

杭州市第七人民醫院心身一科主任余正和表示，現在的確出現了很多焦慮的人，在朋友圈曬自己的「幻陽症」，並反覆確認自己是否真的「陽」了。

醫院的發熱門診總有許多民眾排隊，其中有陽性，也有幻陽。示意圖。（美聯社）
醫院的發熱門診總有許多民眾排隊，其中有陽性，也有幻陽。示意圖。（美聯社）

「正是疫情的不確定性，頻繁的變化，導致大家情緒的焦慮。身體稍有不適，就會無限放大症狀。」余正和說，近兩周，在門診中就能發現焦慮的患者在增多，比如患者會戴著手套，甚至是面罩，從「幻陽」進階演變成了「恐陽」，「他們也明明知道，檢測結果是陰性，卻還是擔心，把自己搞得越發緊張和焦慮了。」

幻陽（羊）症梗圖。（取材自微博）
幻陽（羊）症梗圖。（取材自微博）

如何保持情緒穩定？余正和說，可以有適當的運動，將注意力轉移到感興趣的事情上。健康四大基石主要有合理膳食、適當運動、心理平衡、充足睡眠，「做好這四點，人的抵抗力是不會差的。哪怕真的陽了，也不會出現太大的問題。」

檢測 疫情

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