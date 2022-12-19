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中國鬆綁防疫後 企業好苦…工廠缺工、缺料、供應鏈混亂

編譯林聰毅／綜合外電
清零政策大轉彎所引發的新一波疫情，正使中國的企業舉步維艱，面臨缺工、缺料及供應鏈混亂的困境。（路透）
清零政策大轉彎所引發的新一波疫情，正使中國的企業舉步維艱，面臨缺工、缺料及供應鏈混亂的困境。（路透）

中國清零政策大轉彎所引發的新一波疫情，正使中國的企業舉步維艱，面臨缺工、缺料，以及供應鏈混亂的困境。

英國金融時報（FT）報導，北京當局突然大幅放鬆嚴格的清零政策，導致奧密克戎（Omicron）變種新冠病毒在幾座大城市肆虐。確診數激增也令官員和企業措手不及，北京一家大型安養照護機構的負責人說，藥房及藥妝店貨架上的藥品被搶購一空，政府已要求包括華潤和國藥集團等大型國有企業，擴大生產退燒藥品。

在疫情不斷擴散的地區，由於請病假的工人與日俱增，許多工廠上線的員工人數愈來愈少。山東省一家印刷電路板廠的老闆說，上周五只有20%員工上班，其餘人都因新冠肺炎請病假，「一個接一個檢測出陽性，我擔心被迫關閉工廠」。

中國當局政策急轉彎，卻未指示企業如何處理激增的確診病例。在此之前，企業是根據地方政府頒布的嚴格指導方針運作，如今，工廠老闆只能從兩個選項擇一而為：放鬆所有防疫管制、或是恢復隔離的舊規定以維持產線運作。

河北省一家汽車組裝廠的主管表示，計畫恢復「閉環」系統，即員工在疫情爆發期間在廠區生活和工作，既能避免感染又可維持生產，「否則我們將沒工人可用」。

專家表示，一直到農曆新年過後的2月，工廠將面臨勞工短缺問題。疫情已導致2.9億農工提前從沿海省份返回西部貧困地區過節。研究機構Plenum的合夥人陳龍（音譯）說：「依賴農民工的產業正在苦苦掙扎，因為許多人已經回家過春節了，距離春節只有五周時間」。

除缺工危機外，工廠老闆也忙著解決供應鏈問題。中國歐盟商會主席伍德克說，確診卡車司機的人數增加將影響供應鏈。他並表示，疫情使部分供應商關閉營運，有些工廠因缺乏零件而被迫放慢生產速度，「這全都與庫存和存貨有關」。

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