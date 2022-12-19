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中拚經濟 全面恢復客運 不再驗核酸 港口改「願檢盡檢」

記者林則宏／綜合報導
圖為山西省太原市的公車公司員工正在擦拭車輛，準備恢復運營。（中新社）
圖為山西省太原市的公車公司員工正在擦拭車輛，準備恢復運營。（中新社）

經濟顯然比疫情更讓北京當局憂心，中國交通運輸部18日發通知，要求各地交通運輸主管部門要堅決落實「非高風險區不得限制人員流動，不得停工、停產、停業」等要求，全面恢復道路客運服務。各地防疫持續放寬，安徽、天津、浙江等多地進一步要求，各級黨政機關帶頭不查驗核酸。

來源：YouTube

中國交通運輸部18日發布「關於加快推進道路客運復工復產保障人民群眾平安健康順暢舒心出行有關事項的通知」還提出，要嚴格落實對旅客不再查驗核酸檢測陰性證明和健康碼、不再開展「落地檢」、不再進行資料登記等規定，為人民群眾出行創造良好環境。

通知表示，前期因疫情原因採取暫停道路客運服務措施的地區，要迅速組織經營者恢復運營，並通過客運場站和線上售票平台公告、政府網站資訊公開、廣播、電視、新媒體等多種途徑開展宣傳，使社會公眾廣泛知曉。

此外，中國交通運輸部同日並發布「港口及其一線人員新冠肺炎疫情防控工作指南（第12版）」解讀，要求將港口除高風險崗位外的其他人員核酸檢測規定，由「每周2次核酸檢測，每次間隔2天以上」，改為「願檢盡檢」，即不再強制進行核酸檢測。

與此同時，港口內貿作業也不再限制港口作業人員登輪、船員進入碼頭作業區域；船舶靠港前不再需要向港口企業提供船員新冠病毒檢測信息，進港人員不再需要提供健康碼或2天內核酸檢測證明。

對於中國交通運輸部在疫情快速升溫之際，進一步解除多項防疫管制規定，有網友表示，「國家是不是被年底的經濟數據嚇壞了啊！」

檢測 疫情 防疫

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