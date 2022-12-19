重慶浙江無症狀不採樣、輕症可上班 網民：加快傳播？

「新十條」出台後，中國新冠疫情 爆發，全國多地仍依據中央指示持續「優化」防疫 ，倡導不掃碼、不查核酸。重慶市再「加碼」倡導無症狀不採樣、不用藥，無症狀和輕症可做好個人防護正常上班，因應感染人數激增造成的事業人力緊缺，浙江省也出台類似規定。但網民憂心此舉會加快傳播速度，且缺乏判斷標準，「發燒39，40算輕症，不怕人在單位倒下嗎？」。

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隨著中央防疫政策的調整，全國多地對「掃場所碼」、查驗核酸陰性證明等過去的防疫策略進行了優化調整。新京報報導，浙江省17日開會明確倡導「非必要不做核酸，非必要不查核酸證明」，並要求全省各級黨政機關、企事業單位帶頭，不再查驗核酸陰性證明。浙江省此前發布過不再查驗核酸檢測 陰性證明、不再掃「場所碼」的通告。

而安徽合肥、蕪湖等地也於早前宣布了相似政策。另為保障群眾就醫順暢通行，天津、西安、合肥等地明確要求，進入醫療機構不再查驗核酸陰性證明。昆明、杭州、南京等多地近日也作出相似的政策調整，同時要求建立急危重症病人綠色通道，嚴禁以任何理由推諉或延誤救治。此外，全國也有不少地方取消了將核酸陰性證明作為入院治療「硬要求」的相關規定。

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重慶市昨天發布進一步優化疫情防控措施通知指出，為進一步方便群眾生產生活，即日起實施六項措施，其中的第二項「倡導無症狀不採樣、不用藥。重慶市各級黨政機關、企事業單位無症狀和輕症幹部職工根據身體狀況和崗位需要，做好個人防護可正常上班」引起關注。

無獨有偶，浙江省疫情防控工作領導小組辦公室常務副主任、省政府副祕書長陳重昨天表示，各單位員工有發熱咳嗽等症狀，應該引導其對症處置，保證休息，無症狀感染者可視情採取居家隔離等措施，確有需要可在做好個人防護的前提下繼續在崗，病情加重時及時就醫問診。

公告發布後引發網民熱議，幾乎一面倒的「不支持」。有留言說，「輕症」、「無症狀」界定沒有統一標準，目前發燒39，40度可算輕症，這些發燒患者若都去上班，勢必加快疫情傳播速度，「又想大家延遲感染，又倡導陽性到處跑去上班」，「家裡有80幾歲有基礎病的外婆，真的是不要老年人活了，上起班都不敢回家」，「這『輕症』我連床都不想下，還要我去上班？」。