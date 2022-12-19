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北京重點行業全面復工 日商瑞薩電子「很多工人染疫」停工

中國新聞組／北京19日電
日本半導體公司瑞薩電子設於北京的工廠有多名職員新冠確診，廠房自12月16日晚開始停工。(取材自中國電子網)
日本半導體公司瑞薩電子設於北京的工廠有多名職員新冠確診，廠房自12月16日晚開始停工。(取材自中國電子網)

北京疫情仍嚴峻，不過北京市政府18日發布，全力推動企業復工復產，實現「應開盡開」相關工作情況，已取消、調整和優化到崗率、跨區通勤、核酸檢測和查驗等126條政策措施，目前重點行業企業全面復工。

但日本半導體公司瑞薩電子（Renesas Electronics）北京廠由於很多工人染疫，廠房自16日晚開始停工。日媒讀賣新聞報導稱，若感染人數沒減少，公司會考慮延長停工期。

北京青年報報導，國家和北京新十條政策實施以來，北京市正在全力推動企業復工復產，實現「應開盡開」。規上工廠、規上工地、商務樓宇已全面復工，42家市屬國有企業率先復工、主要防疫物資生產企業加足馬力生產。監測數據顯示，12月17日，全市二產、三產客戶用電量較11月中旬分別增長15.2%、19%。

各區取消到崗率和跨區流動限制，取消員工抵京「三天三檢」要求，取消新十條要求外的復工復產場所核酸陰性證明查驗；取消進口非冷鏈貨品、散裝散建、房屋中介、住宿服務、圖書館文化館美術館、等級旅遊景區、生產車間等從業人員定期核酸檢測要求。位於地下密閉空間的酒吧、KTV、網吧、健身等場所恢復經營，恢復堂食，恢復各類賓館酒店會議、培訓、宴會（婚宴）的舉辦，恢復旅行社及在線旅遊企業經營在京團隊旅遊、進出京跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務。要求企業優化應急預案優化生產經營環節，優化人員分類管理，主動加強自身防疫能力。強化「四方責任」落實，各區、各部門主動向前，幫助企業解決困難問題，提供涉疫處置、閉環生產管理、產業鏈供應鏈保障、疫苗接種等指導服務，確保企業有序運轉。

北京 復工 檢測

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