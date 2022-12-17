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中國網友抗疫有哏 楊迪、楊紫、楊丞琳成避陽利器

中國新聞組／北京17日電
有駕駛將楊迪「陽敵」圖梗打印下來貼車上。（取材自微博）
有駕駛將楊迪「陽敵」圖梗打印下來貼車上。（取材自微博）

中國近期因疫情爆發，網路上出現許多搞笑防疫創作，不少網友紛紛轉發「陽敵」、「郭襄」等諧音哏表情包，祈禱能遠離病毒。演員楊迪也因名字和「陽敵」諧音，知名度意外大增，隨著話題發酵，「楊迪已被註冊成商標」更衝上熱搜第一。

演員楊迪因名字和「陽敵」諧音，微博上出現「每天一遍轉發這個『陽敵』可以每天健康」...
演員楊迪因名字和「陽敵」諧音，微博上出現「每天一遍轉發這個『陽敵』可以每天健康」的發文。（取材自微博）

網易娛樂報導，「陽敵（楊迪）」護體的諧音哏與表情包在網路上走紅，楊迪本人日前在網路發文，「玩哏沒關係，但是玩哏之餘大家還是要記住，沒陽的要預防」，提醒網友「口罩一定比表情包管用哈！」，同時還附上了一張自己的照片並配字，「『陽敵』祝大家沒陽的健健康康，陽了的早日康復。」

防疫哏圖意外釣出本人回應，有網友調侃楊迪，「這是打不過就加入了是吧」，楊迪霸氣反問，「你告訴我怎麼打？」還有網友問，「為什麼你本人發出來的這張照片看上去更搞笑」，楊迪則幽默回應，「可能這張是高清吧」。

不過隨著「陽敵」護身符大紅，「楊迪」已被註冊成商標」也衝上熱搜第一。

根據企查查App顯示，目前「楊迪」商標已被成功註冊，申請人為楊迪，國際分類包括14類珠寶鐘錶，服務、商品項目包括手鐲（首飾）、珠寶首飾、翡翠等，該商標申請於2020年11月，2021年8月被成功註冊。

近期還有「郭襄」、「楊過」等諧音哏被不少網友轉發。影視劇人物郭襄的劇照截圖中配文，「轉發這個郭襄，一輩子沒有陽過。」細心的網友發現，「楊康」、「楊過」、「陽過」等也被註冊成商標。還有網友發現了新的諧音哏：楊紫--陽止；光明左使楊逍--陽消；楊丞琳--陽呈零。

網上關於「陽了」的熱詞。資料來源：網路 中國新聞組／製表
網上關於「陽了」的熱詞。資料來源：網路 中國新聞組／製表

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