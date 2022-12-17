退燒藥2元20片火上熱搜 東北製藥趕工生產

東北製藥生產的2元人民幣(約0.28美元)一板的對乙酰氨基酚片（撲熱息痛）16日火上微博熱搜。東北製藥回應稱，已加班加點生產對乙酰氨基酚片等治療發燒感冒的藥，並在藥店平價銷售。據了解，退燒、止咳、抗病毒等藥品需求近期大增，相關藥企均已加班加點、滿負荷生產。

證券 時報報導，對乙酰氨基酚片俗稱撲熱息痛，是一種退燒鎮痛類藥物。國務院 聯防聯控機制綜合組8日發布的「新冠病毒感染者居家治療指南」中，對乙酰氨基酚、布洛芬等被列為發熱常用藥物。東北製藥因此需求量同比激增，訂單供不應求，近期股價 漲幅明顯。

報導指出，東北製藥藥劑廠在接到公司下達的追加排產指令後，緊急調度，以增加班次的形式倒班、滿負荷生產，全力以赴保障上述藥品的供應。目前部分產品的日產量已達平時的兩倍。

據報導，東北製藥16日也通過媒體確認，銷售2元一板對乙酰氨基酚情況屬實。東北製藥方面表示，1972年，當時的東北製藥廠開始生產對乙酰氨基酚片，半個世紀過去，今天的遼寧方大集團東北製藥仍然沿用最初的名字，用最樸素的包裝，一聯20片，只賣兩元。

東北大藥房副總經理尹卓介紹，東北製藥對乙酰氨基酚片一聯20片，零售價2元。目前每人限購兩聯40片，也會根據公司產能情況隨時調整顧客的購買數量，全力滿足公眾用藥需求。

除了對乙酰氨基酚和布洛芬等藥物，近期市場對其他抗疫藥品的需求量也明顯提升，各大藥企均加大了相關藥品的生產力度。