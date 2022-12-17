我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2023年美國小姐 20歲威斯康辛小姐出線

眾院民主黨本屆會期尾聲 料表決公布「川普稅表」

防疫人力吃緊 河南醫護1級備戰 湖南基層醫師靠菸、檳榔提神

中國新聞組╱北京17日電
河南進入一級備戰，衛健系統取消節假日至明年3月底。（取材自澎湃新聞）
河南進入一級備戰，衛健系統取消節假日至明年3月底。（取材自澎湃新聞）

疫情急遽上升，各地醫護吃緊，除了北京外，河南的醫療系統進入一級備戰狀態，從現在起至明年3月底，全省衛生健康系統取消節假日，分管醫療的院長和醫務部門要24小時派人在崗值守；但在湖南某5萬人小鎮，全鎮只有八個醫師扛起抗疫重擔，山東、江蘇、湖南則發出「非必要可不做核酸檢測」。

據大象新聞報導，河南要求，基層醫療衛生機構要為高風險人群建立台帳，按照不同風險等級進行分級健康監測，用紅黃綠進行分級標識，做好重點紅黃標識人群的健康監測。

同時，醫療機構作為疫情防控的主戰場，從現在起至明年3月底，全省衛生健康系統取消節假日，各級指揮部醫療救治組實行日調度、日報告，醫療機構分管醫療的院長和醫務部門要24小時在崗值守，確保過渡期平穩過渡，為奪取抗疫鬥爭的最後勝利打下堅實基礎。

河南日報報導，河南省副省長宋爭輝在鄭州市檢查就醫保障工作，指示要讓大多數患者在基層醫療衛生機構得到有效救治，嚴防發生醫療資源擠兌。

另據紅星新聞消息，受疫情、寒潮等因素，導致捐血人數銳減、諸多捐血活動也被暫停，雲南昆明血液中心、山東省血液中心、江蘇省血液中心、山西呂梁市中心血站、吉林省血液中心等多個單發出血液庫存預警。

第一財經報導，湘中某縣級市下轄的一個鎮，全鎮只有一個衛生院以及散布與各村的十餘個鄉衛生點，負責人蔣大春指抗疫壓力大，「每天有做不完的事，白天晚上都是一樣的，就是加班加點。」他指所在的衛生院人員與資金配置的不足，全鎮只八名醫師，壓力大，菸和檳榔成了「提神法寶」。

蔣大春指出，隨著疫情防控逐漸放開，「壓力更大了」。他認為，人手不夠還不是最大的壓力，責任下沉到了基層鄉鎮才是最大壓力來源。

另外，蔣大春也指今年的工作比去年增加了兩、三倍，但錢少了。他說，之所以出現這個情況，主要是因為上一級財政壓力較大，「今年全年，全縣（市）每個鄉鎮衛生院工資少了將近20萬元。」

澎湃新聞報導，指山東龍口市、江蘇句容市、湖南汨羅市、廣東肇慶市都呼籲，「非必要可不做核酸檢測」。部分醫院表示，為降低核酸檢測排隊中的人員交叉感染風險，核酸採樣實行限量限號。

河南 疫情 檢測

上一則

邊境衝突過後 印藏南軍演、中「高原鐵騎」入藏前線

下一則

政策轉向？中央經濟會議不再提「共同富裕」

延伸閱讀

抗疫藥來了… 350萬盒投放北京數千家醫院、藥店

抗疫藥來了… 350萬盒投放北京數千家醫院、藥店
涉孫力軍團夥 粵公安前一哥李春生投案

涉孫力軍團夥 粵公安前一哥李春生投案
影╱中國再傳防疫暴力 湖南街道辦官員入民宅打人

影╱中國再傳防疫暴力 湖南街道辦官員入民宅打人
「培養黨接班人」 河南鄭州招抗疫小少年 網評一句話

「培養黨接班人」 河南鄭州招抗疫小少年 網評一句話

熱門新聞

圖為北京的兒童醫院，家長們帶著小孩來看病。美聯社

北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過

2022-12-15 13:38
受疫情影響，近日北京街頭也變得冷清許多。圖為北京一處公車站15日景象。（歐新社）

中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停

2022-12-15 09:44
富力集團總裁張力。（取材自南方+）

中國地產大亨涉行賄拿加州合同 在英被捕 保釋金創紀錄

2022-12-12 21:49
中國的黃桃罐頭也被屯貨，聲稱可以緩解新冠病情，但專家稱可能還會加劇病情。（取材自微博）

中國疫情大爆發 黃桃罐頭被傳可抗病毒也被屯貨

2022-12-10 20:54
中國家主席習近平8日在利雅得王宮會見沙烏地阿拉伯國王沙爾曼。（新華社）

習近平訪沙聯合聲明涉爭議 伊朗召見中國大使

2022-12-12 01:10
圖為11日北京居民在藥房外排隊買藥。美聯社

北京疫情快速蔓延 發燒就診者一周暴增16倍

2022-12-12 13:12

超人氣

更多 >
單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒

單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒
天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦

天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦
英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊

英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊
世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺

世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺
CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責

CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責