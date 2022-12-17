防疫人力吃緊 河南醫護1級備戰 湖南基層醫師靠菸、檳榔提神

河南進入一級備戰，衛健系統取消節假日至明年3月底。（取材自澎湃新聞）

疫情 急遽上升，各地醫護吃緊，除了北京外，河南 的醫療系統進入一級備戰狀態，從現在起至明年3月底，全省衛生健康系統取消節假日，分管醫療的院長和醫務部門要24小時派人在崗值守；但在湖南某5萬人小鎮，全鎮只有八個醫師扛起抗疫重擔，山東、江蘇、湖南則發出「非必要可不做核酸檢測 」。

據大象新聞報導，河南要求，基層醫療衛生機構要為高風險人群建立台帳，按照不同風險等級進行分級健康監測，用紅黃綠進行分級標識，做好重點紅黃標識人群的健康監測。

同時，醫療機構作為疫情防控的主戰場，從現在起至明年3月底，全省衛生健康系統取消節假日，各級指揮部醫療救治組實行日調度、日報告，醫療機構分管醫療的院長和醫務部門要24小時在崗值守，確保過渡期平穩過渡，為奪取抗疫鬥爭的最後勝利打下堅實基礎。

河南日報報導，河南省副省長宋爭輝在鄭州市檢查就醫保障工作，指示要讓大多數患者在基層醫療衛生機構得到有效救治，嚴防發生醫療資源擠兌。

另據紅星新聞消息，受疫情、寒潮等因素，導致捐血人數銳減、諸多捐血活動也被暫停，雲南昆明血液中心、山東省血液中心、江蘇省血液中心、山西呂梁市中心血站、吉林省血液中心等多個單發出血液庫存預警。

第一財經報導，湘中某縣級市下轄的一個鎮，全鎮只有一個衛生院以及散布與各村的十餘個鄉衛生點，負責人蔣大春指抗疫壓力大，「每天有做不完的事，白天晚上都是一樣的，就是加班加點。」他指所在的衛生院人員與資金配置的不足，全鎮只八名醫師，壓力大，菸和檳榔成了「提神法寶」。

蔣大春指出，隨著疫情防控逐漸放開，「壓力更大了」。他認為，人手不夠還不是最大的壓力，責任下沉到了基層鄉鎮才是最大壓力來源。

另外，蔣大春也指今年的工作比去年增加了兩、三倍，但錢少了。他說，之所以出現這個情況，主要是因為上一級財政壓力較大，「今年全年，全縣（市）每個鄉鎮衛生院工資少了將近20萬元。」

澎湃新聞報導，指山東龍口市、江蘇句容市、湖南汨羅市、廣東肇慶市都呼籲，「非必要可不做核酸檢測」。部分醫院表示，為降低核酸檢測排隊中的人員交叉感染風險，核酸採樣實行限量限號。