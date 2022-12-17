農村老人染疫求外地子女買藥 搶藥潮蔓延港澳、澳洲

北京藥局架上防疫物品都被搶購一空。(歐新社)

中國疫情快速蔓延，農村染疫人數大增，但患者卻買不到藥，基層醫療機構因為相關物資都沒了也束手無策。留守農村的獨居老人染疫後，因為沒有藥物，打電話向外地子女求助。這波搶藥潮甚至蔓延至港澳與澳洲 。

鳳凰Times報導，年將70歲的馮占奎（化名）一直生活在農村，兒子馮志（化名）大學畢業後留在北京 工作，前幾天他開始咳嗽、發燒、渾身難受。馮占奎去找村醫拿藥，被告知沒有了。他只得開著電動三輪車，帶著兩個同樣發燒的老夥計一起去鎮裡的衛生院。鎮上衛生院說，退燒藥和退燒針暫時都沒有，如果到貨會通知他們。三人想去縣裡試試，可一想還有40公里路就放棄了。

馮占奎後來決定求助兒子。兒子馮志最近也陽了，但他提前買了藥。馮志本想從北京寄藥回老家，但幾家快遞公司都說不能保證送達時間。馮志沒辦法，他只好發動老家的同學、朋友，最後大家雖然沒買到布洛芬，但有人幫他在一個偏遠的鄉鎮買到了用於抗炎、鎮痛、解熱的「尼美舒利膠囊」。

隨後，馮志的朋友將藥物放到村口一塊石頭上，老人在無接觸的情況下取到藥物。拿到藥後，馮占奎只吃了三粒就退燒了，症狀總算減緩了一些。

BBC中文網報導，中國搶藥潮已蔓延至境外，香港、澳門、澳洲藥局 的特定止痛退燒藥遭大量掃貨出現短缺，迫使藥局祭出限購。

港媒報導，國家市場監督管理總局近日通報首批被查處的涉疫物資價格違法典型案例，十家被點名企業中，北京源通百姓平安大藥房公司銷售連花清瘟膠囊進銷差價率達538%，擬罰款30萬元人民幣(約4.3萬美元)；天津老百姓大藥房連鎖有限公司銷售連花清瘟膠囊強制搭售指定商品，擬罰款50萬元；深圳杏林春堂大藥房公司連花清瘟膠囊售價漲幅為96%，擬罰款20萬元。