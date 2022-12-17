民怒：不反對放開 反拍腦袋的決策 憂春運「億陽遷徙」

醫務人員將一名患者轉移到北京朝陽醫院的發熱門診。(路透)

中國在「白紙運動 」後，幾乎一夜之間鬆綁新冠疫情 管控引發多地亂象，美媒引述幾位中國民眾對此表示，他們不反對解封，但政府「放開」的手勢就像跟女朋友賭氣，「撒手就什麼都不管了」，讓他們很難相信這不是政府某些高官「一拍腦袋」做出的倉促決定，至今沒有高官出面釋疑。他們憂心即將來的春運恐造成「億陽遷徙」疫情大爆發，醫療系統能否承受令人擔憂。

「這是我人生第一次感到重大幻滅。」美國之音引述一名26歲的石喬然（化名）對中國政府在12月7日突然放開對新冠疫情的控制時這麼說。他說，「感覺（政府）就像跟女朋友賭氣。女朋友說，你對我不好，你對我管得這麼嚴。那我就不管你了，撒手什麼都不管了。賭氣一樣」。

石喬然所說的「你不讓我管」指的是不久前在中國多地爆發的「白紙運動」，該運動的一個直接訴求是放開管控。「很難相信這突然的轉彎不是政府中某些人『一拍腦袋』後做出的倉促的、不負責任的決定」。他不反對放開，但「至少不應該在冬天，在流感容易爆發的時候」，政府沒有做好藥物儲備、輿論宣傳，就在準備不足的情況下放開。

報導引述美國公民力量負責人楊建利和同事凌霖在公民力量網站「議報」上共同發文說，中共可能將清零政策退場後疫情的大爆發禍於「白紙運動」，用此來反證清零的英明正確。

生活在合肥的退休教授文軍（化名）在微信 朋友圈記錄他對放開的心路歷程時寫道，「這場疫情，我們忐忑不安地經歷了開頭，卻被突如其來的結尾搞得無比惶恐不安」。社交媒體上，許多人用「億陽遷徙」形容即將到來的春運期間疫情大爆發，憂心醫療系統能否承受住壓力。

另民眾對中國疫情管控政策的不滿也表現在徵兵。自由亞洲電台報導，近日，中國徵兵網刊登2023年度徵兵通知，網路出現大批「歪樓」留言要求當局調查「核酸王」張姍姍。山東青島評論人士約翰認為，蘭州市衛健委點名的「核子華曦」實驗室涉及核酸檢測醜聞事件迄未徹查，民眾藉助徵兵或是國家的其他號召，繼續宣洩對官方的不滿情緒。

另網路上也出現民眾對迄今不見高官對防疫政策放開後亂象發表談話的不滿，有網友說，過去各級高官搶著喊「動態清零決不動搖」，如今放開後亂象不斷卻沒有高官拿出對策，嘲諷高官們為自保，置民眾生命於不顧。