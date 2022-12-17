中媒鬆綁後首報導死亡案例… 2知名記者染疫病逝

74歲前人民日報知名記者楊良化染疫15日去世。(取材自微博)

中國媒體16日報導，兩名中國官方媒體的資深新聞工作者因感染Omicron毒株在北京 去世的消息。美國之音報導稱，這是中國在無預警、無準備、無計畫的情況下放棄清零政策後，中媒首次報導的死亡案例。這也顯示突然鬆綁，引起了死亡激增。

據報導，其中一人是前人民日報知名記者楊良化。他今年74歲，15日去世。另外一人是前中國青年報副社長兼副總編輯周志春，今年77歲，於8日病逝。

國家衛健委從12月7日中國解封以來就停止公布死亡數字。最後一次報告死亡病例是在12月3日。

但是，社媒體上公布的信息顯示，中國因感染病毒死亡的人數在快速增加。北京的火葬場堆放的屍體太多而無法及時焚燒，排隊等候火化的隊伍很長，一般都要等上好幾天。一些居民反映，因為排隊太長，他們的家人病故後，屍體送不出去，只好放在家裡好幾天。

就在媒體報導這兩名記者去世消息的當天，國家衛健委發布保護農村社區的緊急方案。專家警告，春節過後兩到六周，農村疫情 將會上升，春節後一至兩個月農民工返回城市後，城市疫情將再次升溫。

另外，對美國願意為中國抗疫提供幫助。澳洲 外交部16日也表示隨時準備願意與中國合作，提供醫療物資或其他援助。

但是，中國外交部發言人汪文斌在15日記者會上回答相關問題時沒有作出正面回應，只是強調中國有「制度優勢」。