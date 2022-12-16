中國入境隔離傳19日放寬 福建漳州鬆綁跑第1

漳州宣布漁民比照「海外入境人員」12月19日起「2天隔離+3天居家」。圖為廣州白雲機場口岸12月9日出入境客流回升明顯。(中新社)

中國鬆綁防疫 後，盛傳19日將放寬入境隔離。據閩南日報報導，漳州市發布新規，稱漁民若有接觸境外人員，比照海外入境人員管控。將自12月19日起，採「2天集中隔離+3天居家隔離」；自2023年1月9日起，採「3天居家隔離」。漳州新規是地方首度披露縮短入境隔離，引發各界關注，對入境防疫管控全面進一步放寬，可能為期不遠。

中國7日公布優化防疫新10條後，迄今未放寬入境人員隔離「5+3」規定，但多地已低調放寬為「5+0」。成都、深圳、上海、天津等口岸城市近日傳出入境旅客在酒店集中隔離5天後，即被告知可自由離開，不須執行3天居家健康監測。

第一財經報導，漳州市14日印發「關於進一步優化防海上疫情輸入措施 做好漁業安全生產工作的通知」。

其中對接觸境外人員和高風險地區作業人員的管控，明確要求按海外入境人員進行管控，，也就是自12月19日起「2+3」，期間賦碼管理、不得外出，集中隔離的第1、2天各開展1次核酸檢測 ，居家隔離的第1、3天各開展1次核酸檢測；自2023年1月9日起「0+3」，3天居家隔離期間賦碼管理、不得外出，並在第1、3天各開展1次核酸檢測。

新規相對目前對入境人員的管控措施實施5天集中隔離+3天居家隔離，已進一步鬆綁。

香港明報報導，漳州市海洋與漁業局一名分管海上防疫協調工作的林姓調研員强調，漳州今次出台新政，完全是跟從國務院 聯防聯控機制近日一份文件的指引，「我們沒有任何加碼或減碼」，指12月19日和明年1月19日這兩個時間點，以及對應的「2+3」和「0+3」方案，均與該份國務院文件上的內容「完全一致」，又稱因漳州市領導重視海上防疫工作，跟隨了文件精神推出今次措施，福建省內包括福州、廈門、泉州等其他地方尚未有相關安排。

發言亦證實近期網傳的一份涉通關時間表的「國務院文件」的確存在，時間及方案均與上述吻合。

但「2+3」及「0+3」的實施時間表是否適用於所有海外入境人員？工作人員稱國家還沒有正式下發文件。