人民日報讚3年抗疫有成 挨批「喪事喜辦」

中國多地宣布不再展開常態化核酸檢測，多地核酸檢測點已被移除。圖為北京市朝陽區日前一處核酸檢測點。（中新社）

中國放棄動態清零措施後疫情 持續升溫，持續傳出死亡案例。此時，中共中央機關報人民日報刊出署名「任仲平」的重要評論文章，大力讚揚中國過去三年防疫 政策成功，為如今對抗疫情爭取優勢且終將勝利。被批「假裝鑼鼓喧天，貌似喜氣洋洋」，「喪事喜辦」，不顧人民疾苦。

中國放鬆新冠疫情封控措施後，因缺乏配套，病例數持續攀升，民眾擠爆醫院診所和藥局卻買不藥，造成醫療資源明顯匱乏，第一線醫護人員也承受染疫與過勞雙重壓力。

在民怨四起之際，人民日報15日刊出署名「任仲平」的「三年抗疫，我們這樣同心走過」文章稱，過去近三年間，進行了一場驚心動魄的抗疫大戰，中國有效處置百餘起聚集性疫情，有效應對5波全球疫情的衝擊，在病毒最兇猛的階段有效保護14億多人民的生命安全和身體健康。面對世紀疫情，中國抗疫鬥爭，贏得了主動，應對疫情更有實力。

文章指出，「近三年鏖戰，穩紮穩打、步步為營，病毒弱了、我們強了，疫情防控面臨新形勢新任務。從20條到新10條，我們因時而動、順勢而為，抓住時機優化疫情防控政策，新的氣象正在呈現，新的變化正在發生。面對世紀疫情，我們更有實力，更有底氣，更有鬥志」。並稱事實證明，中國的疫情防控政策是正確的、科學的、有效的，得到了人民認可，經得起歷史檢驗。

文章並強調，「以習近平同志 為核心的黨中央確定的疫情防控方針政策是完全正確的，我們的防控措施是科學有效的，是最經濟的、效果最好的，這是中國戰疫的根本支撐」。在過去近三年的努力下，中國有條件、有機制、有體系、有隊伍、有藥物，為奪取抗擊疫情全面勝利奠定了基礎。

中央社報導，在疫情仍在蔓延、上升之際，這篇文章定調「神州大地正升騰著澎湃活力，展現出萬千氣象」，將壞事當好事、「喪事喜辦」。

法廣報導，中國正在遭受新一波疫情襲擊，衛生系統不堪重負，人心恐慌之際，這篇文章大談三年抗疫成就。被批不顧人民疾苦。人民日報的評論一開始就以「神州大地正升騰著澎湃活力」營造一種歡慶勝利的錯覺，引發網民議論，留言：「請給醫院排長隊的人聽一聽，請給八寶山排長隊的人看一看」，「自吹自擂，黨報一貫作風」。