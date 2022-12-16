人民日報讚3年抗疫有成 挨批「喪事喜辦」
中國放棄動態清零措施後疫情持續升溫，持續傳出死亡案例。此時，中共中央機關報人民日報刊出署名「任仲平」的重要評論文章，大力讚揚中國過去三年防疫政策成功，為如今對抗疫情爭取優勢且終將勝利。被批「假裝鑼鼓喧天，貌似喜氣洋洋」，「喪事喜辦」，不顧人民疾苦。
中國放鬆新冠疫情封控措施後，因缺乏配套，病例數持續攀升，民眾擠爆醫院診所和藥局卻買不藥，造成醫療資源明顯匱乏，第一線醫護人員也承受染疫與過勞雙重壓力。
在民怨四起之際，人民日報15日刊出署名「任仲平」的「三年抗疫，我們這樣同心走過」文章稱，過去近三年間，進行了一場驚心動魄的抗疫大戰，中國有效處置百餘起聚集性疫情，有效應對5波全球疫情的衝擊，在病毒最兇猛的階段有效保護14億多人民的生命安全和身體健康。面對世紀疫情，中國抗疫鬥爭，贏得了主動，應對疫情更有實力。
文章指出，「近三年鏖戰，穩紮穩打、步步為營，病毒弱了、我們強了，疫情防控面臨新形勢新任務。從20條到新10條，我們因時而動、順勢而為，抓住時機優化疫情防控政策，新的氣象正在呈現，新的變化正在發生。面對世紀疫情，我們更有實力，更有底氣，更有鬥志」。並稱事實證明，中國的疫情防控政策是正確的、科學的、有效的，得到了人民認可，經得起歷史檢驗。
文章並強調，「以習近平同志為核心的黨中央確定的疫情防控方針政策是完全正確的，我們的防控措施是科學有效的，是最經濟的、效果最好的，這是中國戰疫的根本支撐」。在過去近三年的努力下，中國有條件、有機制、有體系、有隊伍、有藥物，為奪取抗擊疫情全面勝利奠定了基礎。
中央社報導，在疫情仍在蔓延、上升之際，這篇文章定調「神州大地正升騰著澎湃活力，展現出萬千氣象」，將壞事當好事、「喪事喜辦」。
法廣報導，中國正在遭受新一波疫情襲擊，衛生系統不堪重負，人心恐慌之際，這篇文章大談三年抗疫成就。被批不顧人民疾苦。人民日報的評論一開始就以「神州大地正升騰著澎湃活力」營造一種歡慶勝利的錯覺，引發網民議論，留言：「請給醫院排長隊的人聽一聽，請給八寶山排長隊的人看一看」，「自吹自擂，黨報一貫作風」。
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