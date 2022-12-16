我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科技業大規模裁員 使亞洲人才面臨「簽證危機」

肯州女好運氣 交換禮物抽到刮刮樂 中了17.5萬元

疫燒部隊？解放軍報：統籌好疫情防控和備戰打仗

記者林則宏／綜合報導
面對疫情快速升溫，解放軍報要求部隊「統籌好疫情防控和備戰打仗」。（取自解放軍東部戰區微信公眾號）
面對疫情快速升溫，解放軍報要求部隊「統籌好疫情防控和備戰打仗」。（取自解放軍東部戰區微信公眾號）

隨著疫情大規模爆發，中國當期疫情真實情況已愈發不透明。值得注意的是，解放軍報16日發表題為「統籌好疫情防控和備戰打仗」的評論文章，要求部隊加強訓練中疫情防控，建立完善訓練中防疫制度措施，確保部隊全時待戰、隨時能戰。

解放軍報16日在3版發表署名「鈞浩」的文章提出，面對疫情防控新形勢新任務，如何統籌好疫情防控和備戰打仗，對各級領導幹部的科學防控之智、統籌兼顧之謀、組織實施之能提出了更高要求。

文章表示，12月7日，中國防疫「新十條」公布後，這對統籌好疫情防控和備戰打仗的要求不是降低了，而是更高了。

文章稱，當前，世界百年未有之大變局加速演進，中國的安全形勢不穩定性不確定性增大，軍事鬥爭任務艱巨繁重。「必須統籌好疫情防控和備戰打仗。要進一步完善與疫情防控相適應的訓練秩序，科學調控訓練場地、時間和人員，探索教學組訓方式方法，確保訓練質效」。

文章說：「要加強訓練中疫情防控，建立完善訓練中防疫制度措施，全程督導各項防控要求落實，以自身的防疫安全保證備戰打仗走深走實」。

解放軍報並要求，要抓嚴抓實抓細各項防控措施，堅決糾正簡單化、「一刀切」、層層加碼等做法，體系解決疫情防控、隔離治療和生活保障等方面的問題，最大程度保護官兵身體健康，最大程度減少疫情對部隊「四個秩序」（指戰備秩序、訓練秩序、工作秩序、生活秩序）的影響，確保部隊全時待戰、隨時能戰。

疫情 防疫 解放軍

上一則

「上門按摩，隨叫隨到」太原商廈外巨型廣告惹聯想 網轟內容不雅

下一則

躲避曼城攻擊調查？北京召回鄭曦原等6人 英批懦夫逃離

延伸閱讀

分析：中國北方疫情將長於南方 或於2、3個月出現高峰

分析：中國北方疫情將長於南方 或於2、3個月出現高峰
大家來寫書／柯華《異域鄉情》創作感言

大家來寫書／柯華《異域鄉情》創作感言
調整「就地過節」 中國專家：今年可能是團圓年

調整「就地過節」 中國專家：今年可能是團圓年
再釋鬆綁信號 秦剛：不久的將來 國際旅行將變容易

再釋鬆綁信號 秦剛：不久的將來 國際旅行將變容易

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘。(路透)

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

2022-12-08 10:15
圖為北京的兒童醫院，家長們帶著小孩來看病。美聯社

北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過

2022-12-15 13:38
蔡文浩身穿一襲深棗紅的連衣裙，和父親蔡國強、母親吳紅虹一同現身。(取材自Le Bal des Débutantes官網）

巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？

2022-12-08 10:00
富力集團總裁張力。（取材自南方+）

中國地產大亨涉行賄拿加州合同 在英被捕 保釋金創紀錄

2022-12-12 21:49
受疫情影響，近日北京街頭也變得冷清許多。圖為北京一處公車站15日景象。（歐新社）

中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停

2022-12-15 09:44
習近平訪問沙烏地阿拉伯，受到王儲沙爾曼（右）高規格接待。（歐新社）

沙烏地高調接待習近平 無視美國警告和華為簽協議

2022-12-08 22:48

超人氣

更多 >
放心…這7家速食店炸雞 都是真正雞肉做的

放心…這7家速食店炸雞 都是真正雞肉做的
中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停

中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停
今天到周六…強風暴雨大雪襲紐約 氣象局發警報

今天到周六…強風暴雨大雪襲紐約 氣象局發警報
北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過

北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過
你收到這封「萬元」郵件嗎？900萬人空歡喜

你收到這封「萬元」郵件嗎？900萬人空歡喜