疫燒部隊？解放軍報：統籌好疫情防控和備戰打仗

面對疫情快速升溫，解放軍報要求部隊「統籌好疫情防控和備戰打仗」。（取自解放軍東部戰區微信公眾號）

隨著疫情 大規模爆發，中國當期疫情真實情況已愈發不透明。值得注意的是，解放軍 報16日發表題為「統籌好疫情防控和備戰打仗」的評論文章，要求部隊加強訓練中疫情防控，建立完善訓練中防疫 制度措施，確保部隊全時待戰、隨時能戰。

解放軍報16日在3版發表署名「鈞浩」的文章提出，面對疫情防控新形勢新任務，如何統籌好疫情防控和備戰打仗，對各級領導幹部的科學防控之智、統籌兼顧之謀、組織實施之能提出了更高要求。

文章表示，12月7日，中國防疫「新十條」公布後，這對統籌好疫情防控和備戰打仗的要求不是降低了，而是更高了。

文章稱，當前，世界百年未有之大變局加速演進，中國的安全形勢不穩定性不確定性增大，軍事鬥爭任務艱巨繁重。「必須統籌好疫情防控和備戰打仗。要進一步完善與疫情防控相適應的訓練秩序，科學調控訓練場地、時間和人員，探索教學組訓方式方法，確保訓練質效」。

文章說：「要加強訓練中疫情防控，建立完善訓練中防疫制度措施，全程督導各項防控要求落實，以自身的防疫安全保證備戰打仗走深走實」。

解放軍報並要求，要抓嚴抓實抓細各項防控措施，堅決糾正簡單化、「一刀切」、層層加碼等做法，體系解決疫情防控、隔離治療和生活保障等方面的問題，最大程度保護官兵身體健康，最大程度減少疫情對部隊「四個秩序」（指戰備秩序、訓練秩序、工作秩序、生活秩序）的影響，確保部隊全時待戰、隨時能戰。