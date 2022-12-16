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美稱願助抗疫 胡錫進：盼輝瑞降價 現在太貴了

中國新聞組／北京16日電
北京隨著染疫人數暴增，掀起一波退燒藥搶購潮，防疫必備成藥被一掃而空。(Getty Images)
北京隨著染疫人數暴增，掀起一波退燒藥搶購潮，防疫必備成藥被一掃而空。(Getty Images)

英媒報導，美國白宮表示，若北京提出要求，美國將向中國提供抗疫援助。對此，環球時報前總編輯胡錫進表示，身為北京市民自己表示歡迎。他也提到，希望輝瑞的新冠治療藥物在中國能降價銷售，「現在太貴了，中國民眾不滿意。」

路透報導，美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）14日表示，美國已準備向中國提供應對疫情的援助，只要北京提出要求即可。柯比稱，目前北京沒有相關要求。

對此，胡錫進回應稱，不論中國有沒有提出要求，自己身為北京市民，「對美國政府的態度表示歡迎。希望華盛頓推動輝瑞公司的新冠治療藥物在中國能低價銷售。他指出，現在輝瑞太貴了，中國民眾不滿意。」

據了解，中國目前獲批的新冠小分子口服藥主要為輝瑞的「倍拉維」（Paxlovid）和真實生物的國產藥阿茲夫定。據澎湃新聞報導，「倍拉維」在13日一度有中國網上藥店開放銷售，定價為一盒2980元人民幣（約330美元），但短暫上線後又下架。

胡錫進此前曾發文稱，現在北京是震中，新冠肺炎陽性的速度驚人，「我相信這裡見證的肯定是新冠疫情爆發以來全世界呈現的最猛烈的病毒傳播速度之一」。

不過，胡錫進也表示，北京市的醫療資源擠兌和藥品擠兌都是相對溫和的，基本沒有造成什麼不可挽回損失的後果。絕大多數感染者都選擇了居家隔離自癒，北京市方艙醫院出現很高的空置率，正規醫院的床位也沒有用滿。

路透報導，隨著中國在縮減清零政策規模後確診病例激增，中國醫藥健康產業股份有限公司(China Meheco Group Co Ltd)14日表示，已和美國藥廠輝瑞公司，針對在中國進口和分銷「倍拉維」，簽署進口與分銷協議。

根據中國醫藥健康產業提交給上海證交所的文件，這項協議的有效日期是從12月14日至2023年11月30日。

中國在2月時就已核准倍拉維。中國媒體「第一財經」3月時報導，倍拉維已透過醫院在中國多個省份用來治療高風險患者。輝瑞在8月時和中國的華海藥業(Zhejiang Huahai)簽署協議，在中國生產僅供當地患者使用的這款口服藥。

環球時報前總編輯胡錫進表示，希望華府能推動輝瑞在中國降價販售新冠藥物。（路透）
環球時報前總編輯胡錫進表示，希望華府能推動輝瑞在中國降價販售新冠藥物。（路透）

北京 輝瑞 疫情

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