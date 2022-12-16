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中稱日增2091例 自媒體分析發熱搜尋指數：3.6億人感染

中國新聞組／北京16日電
一名患者正被送進北京朝陽醫院發熱門診。(Getty Images)
一名患者正被送進北京朝陽醫院發熱門診。(Getty Images)

北京染疫人數暴增，中國衛健委今天公布15日的本土新增確診數僅為2091人，數據已徹底失真。自媒體「城市數據團」以「發熱」關鍵詞搜尋指數分析，稱到12月中旬，全中國可能有3.6億人口開始走上群體感染的道路。另外，世界衛生組織（WHO）表示，在中國政府開始放寬防疫措施之前，境內新冠肺炎感染病例就已經激增。

由於官方自14日起不再公布無症狀感染者人數，有網友透過大數據推測「各省第一波感染高峰時間」，並製作成圖表。大象新聞報導，這組數據是大數據專家「chenqi」通過百度搜索指數推演出的一次「有趣」嘗試，卻在全網廣泛傳播，迅速登上微博熱搜，並不斷引發熱議。

據報導，透過圖表可以發現，大部分疫情高峰出現在12月份，其中，北京、天津等地已逐漸進入感染高峰期，緊接著是河南、湖北至四川、重慶等省市，上海會在1月6日前後達到高峰，位於東南沿海的省份則是最慢進入高峰期，時間約莫落在農曆過年前後，最晚的是福建省在1月27日進入高峰。

另據美國之音報導，WHO突發衛生事件規畫主任瑞安14日表示，早在中國官方決定放棄嚴格的 「新冠清零」政策之前，中國的新冠感染就已經「爆炸式增長」。他反駁了關於政策的突然逆轉導致病例激增的說法並且警告，「中國這個世界第二大經濟體需要加強疫苗接種」。

來源：youtube

而數據類城市問題自媒體「城市數據團」在本月10日發布分析文章「10億人的27天」，在沒有醫療數據的情況下用搜尋指數分析，結果與WHO的說法吻合，也就是在中國政府開始放寬防疫措施之前，境內感染病例就已經激增。

該文章把上升趨勢出現的第一天定義為該城市邁向群體感染第一天。結果顯示，這一波疫情開始的時間比大家認為得更早，早在優化防疫20條發布的第一天，也就是11月11日，河北省石家莊市和邢台市就開始邁向群體感染，至今已經持續一個月，也沒能看到減緩的趨勢。

文章說，北京是全中國首個進入群體感染的大城市，時間點是11月27日；接下來是重慶、武漢、昆明、成都等。文章另外列出已經出現感染明顯趨勢的13個城市，涵蓋上海與廣州在內，總人口約為1.16億人；也就是說，在上升趨勢不改變的情況下，到12月中旬，全中國可能已經有3.6億人口開始走上群體感染的道路。

有網友透過大數據推測「各省第一波感染高峰時間」，並製作成圖表。(取材自大象新聞)
有網友透過大數據推測「各省第一波感染高峰時間」，並製作成圖表。(取材自大象新聞)

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