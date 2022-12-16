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胡錫進也陽了 鍾南山：應稱「新冠感冒」

中國新聞組／北京16日電

中國工程院院士鍾南山昨天表示，新冠致死率已下降到0.1%左右，相當於季節性流感，實際是新冠上呼吸道感染，簡單說應稱為「新冠感冒」。另中國官媒環球時報前總編輯胡錫進16日在微博發文稱自己當天早上新冠檢測呈陽性，他並自嘲「現在北京市那麼多人感染了，我要是不陽，簡直是『不足以平民憤』」。

胡錫進上午11時許在個人微博發文稱自己當天早上新冠檢測呈陽性，他並自嘲「比兩周前我預測自己會在一個月之內中招早了很多天」。他說，過去一個多星期他去了醫院、急救中心等地採訪時，就預感到自己很難躲過的，但也抱著可以「在刀尖上跳一個漂亮平安舞」的僥倖，很注意個人防護。15日下午發現自己真的發燒了，但當時是陰性，16日早上測出來兩道槓，他自嘲，他是放開封控的輿論支持者之一，這下「踏實」了。

另外，南方都市報報導，鍾南山昨天在「全國高校抗疫大講堂」講解Oｍicron疫情及應對時透露，中國第十版新冠診療方案與防控方案即將推出，新版方案有利於在積極防疫的基礎上發展經濟。「新的防控和診療方案有利於不斷地逐步放開，可以使得經濟的發展能夠更順利地進行。」

鍾南山提到，現在有種說法「早也陽、晚也陽、不如大家一起陽」，這種觀念不可取。因為很短時間內大面積感染，會影響正常社會秩序，而且容易導致新的變異株出現。鍾南山提出八條個人防護建議，表示現在還是要以預防為主。「我相信到最後，會越來越多感染者是無症狀」。

此外，中國本土疫情飆升迅速蔓延，多地醫院與發燒門診爆滿之際，紅星新聞官方帳號報導，衛健委新聞發言人米鋒說，當前疫情防控的工作重心從防控感染轉到醫療救治。基層醫療衛生機構在推進感染者分級分類收治、風險人群健康監測管理、老人和孩子等重點人群醫療服務保障中發揮著重要作用。

衛健委基層衛生健康司長聶春雷在會上表示，聶春雷稱，隨著新冠防控措施的不斷優化完善，國家衛健委正在指導各地加快推進發熱診室（門診）建設，通過改擴建發熱哨點，購置預製板房等多種方式，加快提高發熱診室（門診）的設置率。2023年3月底，各地基層醫療衛生機構發熱診室（門診）要達到90%。

衛健委並宣布，為了提升基層應對能力，可以招聘近五年來已經退休的工作人員，充實到基層醫療衛生機構。

鍾南山 疫情 檢測

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