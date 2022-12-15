感染新冠亂吃藥… 河南女肝衰竭進ICU 深圳婦全身長膿疱

深圳女子混吃七種感冒止咳藥，全身長滿膿疱。(取材自晶報)

疫情 關係，不少人跟風囤藥，但藥可不能亂吃，尤其是多種藥物混著吃可能會出大問題。河南 一名40歲女子感染新冠後盲目吃藥退燒，導致肝臟衰竭，被緊急送醫院ICU搶救；深圳市一婦女因混吃七種感冒藥導致全身長滿膿疱。

河南廣播電視台民生頻道「大參考」報導，河南平頂山市的女患者送院時全身皮膚黃染，膽紅素水平超過正常人20倍。經詢問了解到，女子一出現發燒症狀，就開始頻繁吃藥，結果出現乏力、小便發黃、肝臟受損等情況。

另據羊城晚報報導，深圳周女士（化名）出現了發熱、咽痛、咳嗽等症狀，就到家附近的藥房購買了阿奇黴素、克咳平、咳特靈等七種感冒止咳藥。將這些藥混合吃了一天後，周女士發現面部有些紅腫，還冒出好些小膿疱，到了第二天，她面部的紅腫更加嚴重了，面部、腹部、背上以及四肢都出現了一片片紅斑，紅斑上還覆有密集的小膿疱，並且出現呼吸困難、發熱的情況。