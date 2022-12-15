抗疫藥來了… 350萬盒投放北京數千家醫院、藥店
民眾苦等的防藥品來了！北京地區五家大型藥品批發優化藥品進出庫，350萬盒抗疫藥品已投放醫院及3000餘家藥店；另外傳出利托那韋片和阿茲夫定開放「網售」，專家則警示「特效藥不可家用」。
據北京日報報導，作為北京五大藥品批發企業之一的華潤醫藥商業物流配送中心，大門外成箱的連花清瘟膠囊堆得一人多高，除了連花清瘟外，現場還有感冒清熱顆粒、藍芩口服液、強力枇杷露等熱門藥。凌晨3點半，來拉貨的車輛在門外排起了長隊，登記、核對、清點藥品數量。物流配送車司機馬春林表示，配送工作量比過去增加了一倍多。
市藥監局、市市場執法總隊向北京地區5家大型藥品批發企業派出50多人組成的聯合工作組，24小時駐守企業，指導和支持企業加快藥品流轉，努力緩解當前防疫藥品的緊缺局面。
另據人民日報報導，部分特效在網路平台銷售的消息不脛而走，迅速刷屏。不過，上海市普陀區利群醫院感染科主任、急診科副主任黨宗彥表示，利托那韋用藥百姓一般用不到，需要用的，一定是住院病人，「千萬不可家用」。
界面新聞報導，社交平台出現「異地網購藥品攻略」的文章引發爭議後，平台也對此類行為進行限制，13日下午開始，小紅書上已無法搜索到異地購藥的相關內容。另外美團買藥稱，平台已在北京、上海、南京、天津、廊坊、成都、武漢、石家莊八個藥品需求增長較為突出的城市開通「全城找藥」功能，用戶對藥品的搜索範圍從過去三至五公里擴大到全市，並對超過配送距離的訂單喚起美團跑腿服務。
上一則
航空公司未加快復飛 港復常添變 旅發局送機票吸客
下一則
FB留言