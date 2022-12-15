抗疫藥來了… 350萬盒投放北京數千家醫院、藥店

北京醫藥商業物流配送中心大門外，成箱的連花清瘟。(取材自北京日報)

民眾苦等的防藥品來了！北京 地區五家大型藥品批發優化藥品進出庫，350萬盒抗疫藥品已投放醫院及3000餘家藥店；另外傳出利托那韋片和阿茲夫定開放「網售」，專家則警示「特效藥不可家用」。

據北京日報報導，作為北京五大藥品批發企業之一的華潤醫藥商業物流配送中心，大門外成箱的連花清瘟膠囊堆得一人多高，除了連花清瘟外，現場還有感冒清熱顆粒、藍芩口服液、強力枇杷露等熱門藥。凌晨3點半，來拉貨的車輛在門外排起了長隊，登記、核對、清點藥品數量。物流配送車司機馬春林表示，配送工作量比過去增加了一倍多。

市藥監局、市市場執法總隊向北京地區5家大型藥品批發企業派出50多人組成的聯合工作組，24小時駐守企業，指導和支持企業加快藥品流轉，努力緩解當前防疫 藥品的緊缺局面。

另據人民日報報導，部分特效在網路平台銷售的消息不脛而走，迅速刷屏。不過，上海市普陀區利群醫院感染科主任、急診科副主任黨宗彥表示，利托那韋用藥百姓一般用不到，需要用的，一定是住院病人，「千萬不可家用」。