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京城變「驚」城 紐約時報：不是封城 勝似封城

中國新聞組／北京15日電
北京市朝陽區的藥房外，民眾排隊購藥。(記者陳政錄／攝影)
北京市朝陽區的藥房外，民眾排隊購藥。(記者陳政錄／攝影)

中國取消了嚴格的「新冠清零」政策後不到一周，紐約時報形容北京看起來像是一座「不是封城，勝似封城」的城市，只不過這次是民眾自己強加的。由於擔心感染或已感染，許多北京市民足不出戶或躲在家裡，「京城」成了「驚城」；曾經繁忙的街頭、人擠人的購物中心等地因此人跡稀少，藥店的感冒藥被搶購一空，超市的消毒液等也告罄，連快遞也癱瘓了。

「現在放開沒人敢出來，沒有人。」紐約時報報導引述北京一家餐館的老闆岳家軍（音）說，政府上周允許顧客堂食後，一開始他還挺高興的，後來才發現感染激增會讓顧客不敢來吃飯。「外賣一樣，也沒有客人」；不過他承認，就算有人下單，可能也沒有足夠的外賣送餐員。

報導指出，中國政府取消「動態清零」政策後不到一周，北京看起來像一座處於封控困境下的城市，人行道和步行購物街人跡稀少，曾經繁忙的交通要道變得空空蕩蕩，民眾都躲在家中並囤積藥物。由於太多的員工核酸陽性，餐館已經關門，外賣送餐員幾乎消失，因為他們很多人感染了。藥店的感冒藥被搶購一空，超市的必需品也告罄：消毒液、抗菌濕巾、啤酒。

報導稱，北京「整座城市的居民都有一種不祥的意識」，就是病毒正首次在北京不受限制地、迅速地傳播，有網民在微博留言稱，「親戚朋友裡的陽性大概增加到50%到60%」。在北京，藥物已變得很難找到，無論是在醫院還是在藥店。許多居民抱怨，北京應該對預料之中的疫情暴發有更多的準備，應該提前儲備藥物。

文森特·陳（音）說，他在本地藥店或網上都找不到退燒藥，後來不得不花了一大筆快遞費求他在北京以外的朋友把退燒藥寄來，因為普通投遞服務忙不過來或人手不夠。35歲的陳先生說：「其他快遞也癱瘓了。」

短缺問題似乎沒有擴大到食物。鑑於首都的政治重要性，北京歷來在食物供應上享有優先權。但清潔產品和酒類的貨架正在變空，因為顧客們試圖為他們需要在室內待多久做準備。但其他生意就沒有超市那麼幸運。官方上周取消對國內旅行的限制，但北京的一些酒店已不再接收新客人，因為酒店的員工太少，無法為客人提供服務。

有媒體報導稱，即使周日，北京商場、公園也幾乎沒有人跡，大批市民擔心被感染，紛紛躲在家中避疫，使得「京城」成了「驚城」。不過據百度疫情指數顯示，北京、石家莊、保定、洛陽、邢台等多個城市的疫情指數近期將迎來下降或增速大幅趨緩，這意味著北京等城市或許迎來了此輪疫情的「拐點」。

北京 疫情 紐約時報

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