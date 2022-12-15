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北京十多家殯儀館日夜火化遺體 排期至少5至7天

中國新聞組／北京15日電
一輛靈車從中國北京朝陽醫院發熱門診旁邊的太平間離開。(路透)
一輛靈車從中國北京朝陽醫院發熱門診旁邊的太平間離開。(路透)

北京疫情肆虐。北京中醫藥大學東方醫院員工發消息說，殯儀館火化遺體至少要五至七天。八寶山及順義等十多家殯儀館的火化爐在不分晝夜地運作。另外，墓園客服人員表示，近期接到許多查詢，但墓地已經售罄。

自由亞洲電台報導，北京等地疫情自上周爆發以來，官方公布的感染數據與民間大相徑庭。對於新冠肺炎感染者死亡人數，更是諱莫如深。而在民間，每天都有與疫情有關的最新消息，包括北京的殯儀館已在超負荷運作。

北京中醫藥大學東方醫院工作人員13日在微博發布消息，「各位同行，因這兩天殯儀館職工陸續陽性，上班人員嚴重緊缺，又因北京市近期死亡率上升，現預定火化時間最少都在五至七天，遺體積存情況嚴重。為保證本院的基本服務，請大家不要再給我打電話，無空箱借用給大家。」

北京最大的八寶山殯儀館工作人員13日證實，殯儀館已經開啟所有火化爐，而且是24小時不停的工作。她說，預約火化排期至12月20日：「最早約到20日，最早一個有19日凌晨3點（可以火化），只要家屬出示健康寶，綠碼就行。」

網民在推特上傳的視頻顯示，八寶山殯儀館外，眾多殯儀館車輛在排隊等候。有網民留言，八寶山沒地方安置死者，只能在車裡排隊等六至七天。

北京通州殯儀館工作人員也表示，該殯儀館遺體火化需要提前六天預約。

據北京市網站資料顯示，北京有12家殯儀館，約90台焚化爐，如果全部啟用，每24小時可處理4000多具屍體。

近期，除了殯儀館處理遺體數量大增，購買墓地的家庭也快速增加。北京順義潮白陵園銷售部工作人員15日說，近期接到許多查詢，但現在墓地沒有了，正在開發新墓地，明年第一批將推420塊墓地。

近期，北京清華、北大分別發出多名離退休教師和科學家死亡的訃告。據清華大學內部網頁系統的截圖顯示，從12月5日至9日的5天時間內，清華大學共發布了十幾條關於清華大學退休教師、幹部和職工的「訃告」，包括清華大學在12月7日官方微信公眾號發布的中國科學院院士、清華大學航天航空學院工程力學系黃克智教授，於2022年12月6日在北京逝世，享年95歲。北京大學的訃告中有十多人去世，包括多名教授。目前尚不知他們去世是否與新冠病毒感染有關。

北京 疫情 退休

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