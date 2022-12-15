我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國GDP何時超越美國？日經：即使到2036年後都不可能

WSJ：習假裝中立 私下和普亭還是好友 中俄強化關係

23歲醫學生傳帶「陽」上崗猝死 華西醫學院證實病逝

中國新聞組／北京15日電

近日網傳一名「23歲醫學生陽性帶病上崗猝死」，校方不當搶救猶如重演「李文亮」悲劇。四川大學華西臨床醫學院昨通報稱，確有一名23歲陳姓碩士研究生14日晚因心源性疾病去世，但未提他是否罹新冠。據報導，北京已有多家醫院大量醫護人員感染新冠，有醫師因人手不足連續工作好幾天，身體吃不消。多所醫科院校內爆發抗議要求「同工同酬，不要雙標」。

四川大學華西臨床醫學院14日通報稱，該名2022級陳姓碩士研究生被診斷為「心源性疾病」引發的呼吸心跳驟停，仍在重症監護室（ICU）搶救，並指他發燒三天堅持上班「內容不實」。15日凌晨通報確認已於14日晚22點08分去世，他的父母不同意屍檢，遺體隨即運往殯儀館。通報並強調，學校和醫院第一時間成立專家救治小組，立即組織多學科專家開展全力搶救。

自由亞洲電台報導，網傳一份護理紀錄顯示，該患者一直使用胸外按壓機維持心跳和血液循環，各項醫學指標表明他的基本生命特徵不樂觀。「這和當年李文亮醫師去世一模一樣，無意義的搶救就是在辱屍」，宛如武漢醫師李文亮生命最後一刻時的悲劇重現。

旅美時事評論人士王劍表示，「心源性心臟病造成的呼吸和心臟驟停，理論上已經死了，但華西還在救他，「我估計是因為輿論壓力吧，至少要顯示全力搶救的態度」。

另據網傳消息顯示，陳姓學生14日搶救時、新冠鼻咽拭子檢測結果存在異常，搶救紀錄裡也寫明口腔有嘔吐物，消化道出血，質疑這難道不是新冠誘導的DIC（彌散性血管內凝血）導致多器官功能衰竭？但以上傳言均未獲校方回應。

另據官媒中新社旗下媒體「中國慈善家」14日報導引述北京多家醫院醫護人員表示，目前醫院裡大量醫護人員感染，但一些症狀不是特別嚴重的醫護人員不得不帶「陽」上班，否則很多科室就得停診。北京一家三甲醫院主任醫師表示，身邊醫師至少感染了一半。有醫師連續工作好幾天，晚上就睡兩、三個小時，身體吃不消。

自由亞洲電台報導指出，中國多所醫科院校內爆發抗議，反對超負荷工作和低薪酬。網傳11日晚，四川大學華西臨床醫學院約300學生在校園裡遊行示威，高呼「同工同酬，拒絕雙標」；南昌大學江西醫學院、江蘇徐州醫科大學、昆明醫科大學等學校裡也出現同樣口號。

另中央社報導，中國多家媒體13日報導前瀋陽金德隊37歲球員王若吉染疫致死，不過衛健委12日與13日皆通報無新增死亡病例。衛健委另指出，即日起不再公布無症狀感染者的染疫數。

醫學 北京 李文亮

上一則

涉領土爭議 習近平惹怒伊朗 胡春華赴德黑蘭滅火

下一則

長江存儲等36中企恐被美列黑名單 中批科技霸凌

延伸閱讀

北京染疫病故長者大增 冰櫃焚化爐嚴重不足

北京染疫病故長者大增 冰櫃焚化爐嚴重不足
1晚7省市醫科學生抗議…中國校園再現抗爭 這次爭自身權益

1晚7省市醫科學生抗議…中國校園再現抗爭 這次爭自身權益

中國前足球員染疫死 衛健委卻通報無新增死亡病例

中國前足球員染疫死 衛健委卻通報無新增死亡病例
世界人權日 紐約留學生集會籲「拒絕遺忘」

世界人權日 紐約留學生集會籲「拒絕遺忘」

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘。(路透)

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

2022-12-08 10:15
品玩報導，特斯拉CEO伊隆馬斯克（Elon Musk）決定任命朱曉彤為特斯拉全球CEO。(美聯社)

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

2022-12-07 15:49
阿里巴巴創辦人馬雲據稱已在日本東京居住了近六個月。（路透）

馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了

2022-12-07 06:00
蔡文浩身穿一襲深棗紅的連衣裙，和父親蔡國強、母親吳紅虹一同現身。(取材自Le Bal des Débutantes官網）

巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？

2022-12-08 10:00
富力集團總裁張力。（取材自南方+）

中國地產大亨涉行賄拿加州合同 在英被捕 保釋金創紀錄

2022-12-12 21:49
習近平訪問沙烏地阿拉伯，受到王儲沙爾曼（右）高規格接待。（歐新社）

沙烏地高調接待習近平 無視美國警告和華為簽協議

2022-12-08 22:48

超人氣

更多 >
聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過

聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過
1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說

1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說
微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招

微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招
耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久

耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久
國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃

國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃