23歲醫學生傳帶「陽」上崗猝死 華西醫學院證實病逝

近日網傳一名「23歲醫學 生陽性帶病上崗猝死」，校方不當搶救猶如重演「李文亮 」悲劇。四川大學華西臨床醫學院昨通報稱，確有一名23歲陳姓碩士研究生14日晚因心源性疾病去世，但未提他是否罹新冠。據報導，北京 已有多家醫院大量醫護人員感染新冠，有醫師因人手不足連續工作好幾天，身體吃不消。多所醫科院校內爆發抗議要求「同工同酬，不要雙標」。

四川大學華西臨床醫學院14日通報稱，該名2022級陳姓碩士研究生被診斷為「心源性疾病」引發的呼吸心跳驟停，仍在重症監護室（ICU）搶救，並指他發燒三天堅持上班「內容不實」。15日凌晨通報確認已於14日晚22點08分去世，他的父母不同意屍檢，遺體隨即運往殯儀館。通報並強調，學校和醫院第一時間成立專家救治小組，立即組織多學科專家開展全力搶救。

自由亞洲電台報導，網傳一份護理紀錄顯示，該患者一直使用胸外按壓機維持心跳和血液循環，各項醫學指標表明他的基本生命特徵不樂觀。「這和當年李文亮醫師去世一模一樣，無意義的搶救就是在辱屍」，宛如武漢醫師李文亮生命最後一刻時的悲劇重現。

旅美時事評論人士王劍表示，「心源性心臟病造成的呼吸和心臟驟停，理論上已經死了，但華西還在救他，「我估計是因為輿論壓力吧，至少要顯示全力搶救的態度」。

另據網傳消息顯示，陳姓學生14日搶救時、新冠鼻咽拭子檢測結果存在異常，搶救紀錄裡也寫明口腔有嘔吐物，消化道出血，質疑這難道不是新冠誘導的DIC（彌散性血管內凝血）導致多器官功能衰竭？但以上傳言均未獲校方回應。

另據官媒中新社旗下媒體「中國慈善家」14日報導引述北京多家醫院醫護人員表示，目前醫院裡大量醫護人員感染，但一些症狀不是特別嚴重的醫護人員不得不帶「陽」上班，否則很多科室就得停診。北京一家三甲醫院主任醫師表示，身邊醫師至少感染了一半。有醫師連續工作好幾天，晚上就睡兩、三個小時，身體吃不消。

自由亞洲電台報導指出，中國多所醫科院校內爆發抗議，反對超負荷工作和低薪酬。網傳11日晚，四川大學華西臨床醫學院約300學生在校園裡遊行示威，高呼「同工同酬，拒絕雙標」；南昌大學江西醫學院、江蘇徐州醫科大學、昆明醫科大學等學校裡也出現同樣口號。

另中央社報導，中國多家媒體13日報導前瀋陽金德隊37歲球員王若吉染疫致死，不過衛健委12日與13日皆通報無新增死亡病例。衛健委另指出，即日起不再公布無症狀感染者的染疫數。