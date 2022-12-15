「陽」的速度驚人 北京大缺藥 發燒門診頻傳咳嗽聲、吐痰聲

北京一新冠肺炎定點收治醫院外，民眾排起長龍等待看診。(記者陳政錄／攝影)

北京疫情 嚴峻，官媒前總編輯胡錫進形容：「肯定是新冠疫情爆發以來，全世界呈現的最猛烈的病毒傳播速度之一」。醫療系統因此承受越來越大的壓力，本報系聯合報記者昨實地走訪北京多家醫院，不僅發燒門診外大排長龍，部分藥品儲備也已告急，甚至用罄。據悉，北京疫情已使多個官方會議推遲召開，有傳言包括年度重頭戲中央經濟會議，但路透指將如期召開。

官媒環球時報前總編輯胡錫進昨天在微博發文指出，現在北京是震中，陽的速度驚人，北京市的情形不僅是中國全面放開封控後情況的縮影，而且很可能是「最驚心動魄的場景之一」。病毒在北京市給民眾造成的痛苦，顯然大於廣州等城市的情況。

本報系聯合報記者昨日實地走訪北京多家醫院，發現部分醫院發燒門診外大排長龍，院方並貼出部分藥品儲備已告急，甚至用罄的告示。附近民眾表示，這種情形已經持續數日，一般至少要等兩、三小時才能看上病。其中被設定為新冠定點收治醫院的垂楊柳醫院，發燒門診外一早就有大批民眾冒著-5℃的低溫等候就診，咳嗽聲、吐痰聲此起彼落。

值得注意的是，在排隊動線上，院方還貼出多則告示，表示目前醫院藥房內已無「藍芩口服液」、「白加黑」等藥品，「連花清瘟」、「宣肺敗毒顆粒」等藥品也已告急。除醫院排隊候診，周邊藥局也可見不少民眾排隊買退燒藥、快篩試劑等。

由於官方放鬆疫情防控後，疫情升溫導致染疫人數急增，北京官方許多例行會議也跟著取消或推遲，包括原訂14日舉行的國台辦例行記者會因「疫情形勢與工作安排」取消，國家統計局原訂15日召開的國民經濟運行記者會也因「根據工作安排」取消實體會議，改網路發布。

彭博引述知情人士稱，年度重頭戲中央經濟會議也因疫情形勢推遲。但路透報導指出，中共中央經濟工作會議將如期於15和16日召開，並在結束後發布內容大要。

工信部消費品工業司副司長周健昨坦承，部分地方、藥品品種緊缺，將充分發揮「新型舉國體制」的優勢，加大重點藥物市場供給，努力緩解「買藥難」的問題。

另數據顯示，本月11日，北京發燒門診就診患者達2.2萬人次，是一周前的16倍；120急救電話呼入量在9日達到高峰，24小時湧入3.1萬人次，是常態的六倍。