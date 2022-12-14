WHO專家：早在取消封控前 新冠病毒已在中國密集傳播

一名患者正被送進北京朝陽醫院發熱門診。（Getty Images）

據美國之音報導，世界衛生組織（WHO ）突發衛生事件規畫主任瑞安（Mike Ryan）14日表示，早在中國官方決定放棄嚴格的 「新冠清零」政策之前，中國的感染就已經「爆炸式增長」。他反駁了關於政策的突然逆轉導致病例激增的說法並且警告，「中國這個世界第二大經濟體需要加強疫苗 接種」。

報導稱，瑞安在14日的記者會上說，「目前有一種說法，是因為中國取消了防疫限制，突然之間疾病就失控了」。但他強調，「這種疾病之前就在密集傳播，因為我相信控制措施本身並不能阻止這種疾病的傳播。我相信中國從戰略上決定這已經不再是最好的選擇了。」

瑞安指出，中國在控制病毒方面所面臨的挑戰是，確保足夠數量的人群接種疫苗。

美國之音表示，北京當局終於允許與病毒共存，這種政策轉變一度引來興奮，但這種興奮情緒很快被沖淡了。感染病例的激增讓人們越來越擔心，中國的人口缺乏「群體免疫力 」，老年人的疫苗接種率也較低。

WHO秘書長譚德塞日前稱，他「希望」自三年前新冠病毒在武漢出現以來，已造成660多萬人死亡的大流行病，在明年某個時候將不再被視為全球緊急事件。

但瑞安說，「很難相信但不得不說的是，大流行病已經三年了，仍然還存在重大缺失」。他指出，許多國家已經取消對追蹤病毒至關重要的檢測和監測策略。他提醒，「我們必須非常地小心」。

中國14日公布「新冠病毒疫苗第二劑次加強免疫接種實施方案」。中國國家疾控局衛生免疫司司長夏剛表示，感染高風險人群、60歲以上老年人群、具有較嚴重基礎性疾病的人群和免疫力低下的人群，在完成第一劑次加強免疫接種滿6個月後，可進行第二劑次加強免疫接種。

夏剛呼籲，希望符合條件的人群積極接種、主動接種、盡早接種，「為自己的健康護航」。