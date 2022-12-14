疫情升溫 北京醫藥外送訂單本月以來暴增逾20倍

圖為快遞員正從北京一家藥房取完藥準備送給用戶，但藥房外仍有許多人排隊等著買藥。（路透）

北京疫情 急速升溫。快遞平台的數據顯示，12月1日至12日，北京醫藥類訂單較11月同期暴增2194.6%。但因不少外送員也染疫休息，導致北京快遞與外賣業務大亂。為此，中國國家郵政 局要求業者加緊調派「京外力量」馳援北京，優先保障藥品和防疫物資等快件投遞。

「外賣要等一、兩個小時才能送來，剛剛還給我取消了」、「昨天點了兩次外賣，都沒有騎手接單，只能自己去取」。

紅星新聞網報導，近日，不少北京、武漢、西安等地的網友都反映，外賣送餐速度變慢，無騎手接單，甚至出現配送費漲價的情況。

導致這種現象的直接原因是中國當前疫情快速升溫。根據快遞業者「閃送」平台的數據顯示，12月1日至12日，北京用戶醫藥類訂單較11月同期增長2194.6%。

北京朝陽區酒仙橋的圓通快遞人員表示，網點原本有十幾個派送員，現在居家休息的有一半以上，招臨時工也招不到。

在北京工作的何思思（化名）表示，從12月初開始，北京的外賣送餐速度就慢了許多。「昨天點了一份炸雞，等了三個小時才送到。」她打開地圖發現，這家炸雞店距離她不過1公里。

不只「快遞」變成「慢送」，甚至還出現運費漲價的情況。一位民眾表示，昨天點了一家常吃的砂鍋米線外賣，付款時發現，米線的價格人民幣16.68元，但配送費竟然比米線還貴，高達人民幣16.9元。外賣平台解釋，這是因為高峰時段配送費臨時上調。

北京一外賣商家14日告訴紅星新聞網，現在到店取餐的騎手特別少，有時候半個小時都沒有人接單，導致來單了他們都不好做，得等有騎手接單了才做。「很多騎手發燒了，沒有接單。」

財新網則報導，圓通快遞在北京有約600個末端網點因疫情管控暫停派送，涉及昌平、朝陽、大興、東城、房山、豐台、海淀、石景山、順義、通州、西城11區。

針對當前這種情況，中國國家郵政局要求所有快遞業者，「全力以赴做好首都行業疫情防控和保通保暢工作，保障首都郵政快遞微循環暢通」。

根據中國國家郵政局官網14日發布的新聞稿，國家郵政局強調，「要進一步提高政治站位，深刻認識當前做好首都郵政快遞業保通保暢工作的重要意義」，「優先做好藥品和生活必需品的投遞」。

京東物流表示，從上海、廣東、陜西、湖南、福建、四川等16個省市調集的首批1000多名快遞小哥，14日下午已經陸續抵達北京，預計15日投入北京全市的快遞配送工作，後續還將有數百名外地「小哥」在本周內前來北京支援。