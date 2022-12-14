醫師陽性也看診 中媒：北京醫護人員已大面積感染新冠

位於朝陽區的垂楊柳醫院，是北京新冠肺炎定點收治醫院之一，發熱門診外有大量民眾排隊等待看診拿藥。（記者陳政錄／攝影）

隨著感染人數與日俱增，中國醫療資源正面臨擠兌風險。據《中國慈善家》雜誌報導，目前北京 市除患者激增，多家醫院的醫護人員也反映，目前北京醫院裡已有大量醫護人員感染，但為避免科室停診，一些症狀不是特別嚴重的人不得不「帶陽上崗」。

公開資料顯示，《中國慈善家》雜誌是中國官媒「中國新聞社（中新社）」旗下媒體。據報導，近日一張北京海淀醫院藥房窗口張貼的告示，「全體藥師帶病上崗，請寬容對待」，在中國社交平台上流傳。因「新十條」發布後，前往醫院就診人數迅速增加，醫療資源緊張的問題也越來越嚴重。

在此之下，多家北京醫院的醫護人員向中媒反映，其所在醫院裡大量醫護人員感染，但「輕傷不下火線」，一些症狀不是特別嚴重的人不得不「帶陽上崗」，否則醫院很多科室將被迫停診。

北京某三甲醫院主任醫師張弛（化名）坦言，新十條後，社會面和醫護人員大量感染是必然，一方面是每天大量接診新冠感染者，風險變高，另一方面是看病的人劇增，醫護工作繁重，抵抗力也會下降，形成惡性循環。

張弛還透露，他的醫院屬於新冠定點醫院，院方明確表示，即使核酸或抗原陽性，如果沒有什麼症狀，「可以考慮上班」。他說，自己身邊的醫師至少感染了一半，他也從12日開始就有症狀，持續三天後緩解，一些同事抗原剛轉陰就返回工作。

對於當前情勢，他認為，這個病毒對健康危害不大，主要的焦慮來自對未來的不確定，不知道未來疫情 會如何發展下去。「病人在激增，但很多大夫病倒了，短期內這種情況應該是常態。」

《中國慈善家》雜誌報導，一位在北京世紀壇醫院的主任醫師補充，目前中國醫務人員院內感染的情況比較普遍，必然也會造成醫療資源緊張。另一位北京三甲醫院的醫師也坦言，他所在的科室已有70%工作人員染疫，自己兩天前也感染，但還是得堅持上班。

除了醫護人員感染情況普遍外，據本報記者14日上午實際探訪多個北京醫院的發燒門診，看病民眾大排長龍的情況依然存在。例如被設定為新冠肺炎定點收治醫院的朝陽區垂楊柳醫院，發燒門診外一早就排起長龍，民眾頂著零下5度的寒風就診，咳嗽聲、吐痰情況此起彼落，不時有身穿防護服的院方醫護人員出來維持秩序。

另在排隊動線上，院方還貼了多則提示公告，表示目前醫院藥房內已無「藍芩口服液」、「白加黑」等藥品，「連花清瘟」、「宣肺敗毒顆粒」等也告急。同時，北京街上的藥房也普遍有民眾排隊，但店家多數表示，例如連花清瘟、布洛芬、抗原檢測 試劑都存在缺貨。