直擊北京發燒門診：仍排長隊 醫院貼「藥品告急」公告

北京一新冠肺炎定點收治醫院外，民眾排起長龍等待看診。（記者陳政錄／攝影）

中國調整疫情 防控政策後，如何避免醫療資源擠兌風險成為重中之重。據本報系聯合報14日走訪北京 多家醫院，仍有部分醫院發燒門診外大排長龍，民眾頂著零下5度的寒風在院外等候看診，院方並貼出藥房有部分藥品儲備已告急，甚至用完了的提示公告。附近民眾表示，這種情形已經持續了好幾天，一般至少要等兩、三個小時才能看上病。

日前，北京市衛健委發言人李昂曾在疫情發布會上表示，在中國疫情防控政策優化調整後，大量新冠病毒感染者選擇居家康復，全北京市在院診斷新冠感染者數量及核酸檢測 數量均呈下降趨勢。不過，同期發熱門診就診量和流感樣病例數明顯攀升，120急救呼叫量急劇增長。

數據顯示，12月11日，北京發燒門診就診患者2.2萬人次，是一周前的16倍，120急救電話呼入量在9日達到高峰，24小時湧入3.1萬人次，是常態時間的6倍。

在此之下，中國青年報、時代周報等報導，上周末起，北京各地醫院的發燒門診前，就出現病患大排長龍的情況，有的等候時間超過六小時，有70歲的民眾體溫達39度，打了120後被告知前有50個人排隊，只好自行去醫院。因此，有中國專家呼籲，沒有合併嚴重基礎疾病的無症狀感染者或者輕型病例，不用到醫院就診。

本報系聯合報記者14日實際走訪北京市多家醫院，其中，先前被設定為新冠肺炎定點收治醫院的垂楊柳醫院，發燒門診外一早就排起長龍，民眾等著零下5度的寒風就診，咳嗽聲、吐痰情況此起彼落，不時有身穿防護服的院方工作人員出來維持秩序。

值得注意的是，在排隊動線上，院方還貼了多則提示公告，表示目前醫院藥房內已無「藍芩口服液」、「白加黑」等部份藥品，「連花清瘟」、「宣肺敗毒顆粒」等藥品也告急。

一名求診者無奈地向記者表示，他家住朝陽區，其實已發病三、四天，也許快好了，但現在家裡老人陸續出現症狀，藥快沒了又買不到，聽說現在病床也不好排，所以全家才決定推派「相對健康」的自己來醫院看診，看能不能拿一點藥回去。

除垂楊柳醫院，其他如首都醫科大學附屬北京朝陽醫院等，雖然發燒門診外已不像上周末有明顯人龍，但從外面仍可看到不時有人進出，院外周邊的藥局也仍有不少民眾在排隊，求購退燒藥、抗原檢測試劑（快篩）等。

北京某家醫院的工作人員私下坦言，這幾天疫情發展得很快，大家除了上醫院也努力自救。但被問到當前北京病床數是否足夠時，對方則不願正面回應，僅說，「如果有需要，來了就等安排唄。」