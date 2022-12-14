北京糟了 醫護帶病上崗 微博限制討論 孫春蘭急赴坐鎮

優先用2 中國防疫鬆綁染疫者暴增，嚴重排擠醫療資源。圖為一家醫院日前張貼告示，指非急重症者若排隊候診，所需時間已增至10小時。（取材自推特）

中國封控政策鬆綁後染疫者暴增，北京 成重災區，讓醫療機構面臨承壓的至暗時刻，國務院副總理孫春蘭13日已急赴北京坐鎮抗疫。網傳三甲等級(最高等級)的北大醫院醫護全確診後已「全體帶病上崗」，流行病學專家曾光則表態，醫護或需「輕傷不下火線」；與此同時，微博 開始微博審查北京疫情 相關詞並限制討論。

來源：YouTube

綜合媒體報導，中國放寬防疫政策後，各地醫院開始湧入人潮，發燒、快篩陽性者暴增，連醫護人員也淪陷。近日網傳一張照片，北京海淀醫院在領藥窗口貼出公告稱「全體藥師帶病上崗，請寬容對待」。

當地網友表示，已看到許多醫院就診人病患塞爆窗口，北京海淀醫院也不例外，不只在窗口上貼出「全體帶病上崗」的公告，在一旁 12 月 7 日的公告也寫「金花清感顆粒、金葉敗毒顆粒、秦諾...等感冒藥品暫時無貨」，顯示人力、物資都已面臨斷缺危機。

由於城市醫院因收治染疫病人，導致癌症及洗腎患者治療受到影響，北京甚至傳出數千名癌症病患無法正常化療的情形。

此外，有網友在微博上發文，稱在北京大學醫院急診看到令人憂心的狀況：1.觀察室裡全部都是陽性老人，都用著呼機器；2.醫護人員全部都陽性、都走了，只剩下家人日夜看著，一個家屬只有一把小椅子。3.觀察一天後，去世了四、五位老人，去世來不及拉走時，先用屏風擋著，空間很小，老人如果心理承受能力差的可以給戴著點眼罩。該網友在發文後遭到中國網友砲轟，現已刪文，截稿前尚未看到官方出面核實資訊。

推特「方舟子」帳號也發出，北京各個醫院的醫護人員被感染後無症狀的都繼續上班，在北京兒童醫院醫護人員已近700人感染，但繼續上班，現在反而是醫院成了新冠病毒傳染的重災區。

此外，河北省一家三甲醫院有近300名醫護人員，3日以來至少有半數染疫，導致未染疫的醫護人員只能身兼多職。

針對醫療人力嚴重不足，中疾控前首席科學家曾光表示，在病人大量增加的情況下，北京市及時出台了緊急應對措施，醫護人員中無症狀感染、輕症患者堅持上崗，如同戰爭時期「輕傷不下火線」。只有這樣，才能保障發熱門診24小時運行，做好中、重度患者的診療和搶救工作。

此外，北京有的醫院已經號召65歲以下的離退休醫護人員上崗，曾光表認同：特殊時期需要拿出應急措施，不能按部就班。

但與此同時，微博審查與北京疫情相關的熱搜話題和關鍵詞，限制網民們對這些話題的討論和獲取實時疫情信息的能力。美國之音報導，熱搜話題「北京疫情」下的帖文受到嚴格的過濾，僅顯示來自認證帳號或官方帳號的發言。同時，任何包含「北京」二字的關鍵詞似乎都遭到過濾，這包括多個與北京疫情相關的關鍵詞，例如「北京疫情」、「北京新增」、「北京病例」、「北京醫院」、「北京買藥」、「北京發燒」等。