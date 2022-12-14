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輝瑞仿製藥中國熱銷 1盒喊價人民幣2980元

中國新聞組／北京14日電
輝瑞藥廠的「倍拉維」（左）及默沙東藥廠的「莫納皮拉韋」（右）的海外仿製藥已悄然流入中國，在黑市銷售流通，售價不菲。（路透）
輝瑞藥廠的「倍拉維」（左）及默沙東藥廠的「莫納皮拉韋」（右）的海外仿製藥已悄然流入中國，在黑市銷售流通，售價不菲。（路透）

中國鬆綁疫情防控，染疫人數暴增之際，「我不是藥神」類似劇情又上演。中國民眾為自保，近日搶購易取得的COVID-19仿製藥，已熱賣到斷貨。對此，「我不是藥神」本尊陸勇呼籲不要隨便購買。

來源：YouTube

界面新聞報導，許多人都看過電影「我不是藥神」，該片根據白血病患者陸勇代購印度仿製抗癌藥格列衛的真實故事改編拍攝。

報導指出，輝瑞藥廠的COVID-19口服藥「倍拉維」（Paxlovid）以及默克藥廠的「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）的海外仿製藥已悄然流入中國，在黑市銷售流通，售價不菲。

中國2月已批准「倍拉維」進口使用，患者必須到醫院看診由醫師開具處方才能取得，醫療機構的醫保採購價格為2300元（人民幣，下同，約330美元）。據1藥網APP，昨天一度傳出有線上藥局開出每盒預購價2980元，但消息傳出後又緊急下架；「莫納皮拉韋」目前則尚未獲批。

報導引述一名前海外藥企代購商指出，其銷售「倍拉維」仿製藥為印度藥企Azista仿製生產，中國國內現貨一盒賣1200元，非現貨的月底貨則可以便宜至800元；不過最近幾天，現貨與月底貨均已售罄。「現在只能接受預訂，印度那邊也沒貨了，需要者要等下個月下一批。」

另一管道的代購也表示，目前「倍拉維」仿製藥在國內已斷貨，想要預定需先付訂金200元，預計兩周時間到貨。

默克的「莫納皮拉韋」海外仿製藥也同樣有銷售。有代購表示，仿製藥由寮國的東盟製藥生產，售價一盒400元，預計3天到5天到貨。

不過這名代購也稱，兩款仿製藥均是COVID-19治療用處方藥，萬一不幸確診了不要自己服用，要尋求醫師指導。該代購甚至還提供了中文版藥品說明書。

據報導，印度藥企Azista、寮國東盟製藥均名列為開發藥廠官方允許仿製的名單中。

對此，「我不是藥神」本尊陸勇11日在其微博發文表示，印度仿製輝瑞的「倍拉維」已經上市，主要用於治療重症。該藥是處方藥，不要隨便購買。該藥在印度價格不到1000元；目前從印度郵寄到國內大約需要30天。

他向民眾提醒，有很多假藥冒充印度仿製藥，在某些國家生產，藥效不可靠，可能還有害。呼籲大家不必慌張，不要被騙，不要盲目購買。

1藥網APP目前已檢索不到Paxlovid。（1藥網APP截圖）
1藥網APP目前已檢索不到Paxlovid。（1藥網APP截圖）

印度 默克 輝瑞

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