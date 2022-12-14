輝瑞仿製藥中國熱銷 1盒喊價人民幣2980元

輝瑞藥廠的「倍拉維」（左）及默沙東藥廠的「莫納皮拉韋」（右）的海外仿製藥已悄然流入中國，在黑市銷售流通，售價不菲。（路透）

中國鬆綁疫情防控，染疫人數暴增之際，「我不是藥神」類似劇情又上演。中國民眾為自保，近日搶購易取得的COVID-19仿製藥，已熱賣到斷貨。對此，「我不是藥神」本尊陸勇呼籲不要隨便購買。

來源：YouTube

界面新聞報導，許多人都看過電影「我不是藥神」，該片根據白血病患者陸勇代購印度 仿製抗癌藥格列衛的真實故事改編拍攝。

報導指出，輝瑞 藥廠的COVID-19口服藥「倍拉維」（Paxlovid）以及默克 藥廠的「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）的海外仿製藥已悄然流入中國，在黑市銷售流通，售價不菲。

中國2月已批准「倍拉維」進口使用，患者必須到醫院看診由醫師開具處方才能取得，醫療機構的醫保採購價格為2300元（人民幣，下同，約330美元）。據1藥網APP，昨天一度傳出有線上藥局開出每盒預購價2980元，但消息傳出後又緊急下架；「莫納皮拉韋」目前則尚未獲批。

報導引述一名前海外藥企代購商指出，其銷售「倍拉維」仿製藥為印度藥企Azista仿製生產，中國國內現貨一盒賣1200元，非現貨的月底貨則可以便宜至800元；不過最近幾天，現貨與月底貨均已售罄。「現在只能接受預訂，印度那邊也沒貨了，需要者要等下個月下一批。」

另一管道的代購也表示，目前「倍拉維」仿製藥在國內已斷貨，想要預定需先付訂金200元，預計兩周時間到貨。

默克的「莫納皮拉韋」海外仿製藥也同樣有銷售。有代購表示，仿製藥由寮國的東盟製藥生產，售價一盒400元，預計3天到5天到貨。

不過這名代購也稱，兩款仿製藥均是COVID-19治療用處方藥，萬一不幸確診了不要自己服用，要尋求醫師指導。該代購甚至還提供了中文版藥品說明書。

據報導，印度藥企Azista、寮國東盟製藥均名列為開發藥廠官方允許仿製的名單中。

對此，「我不是藥神」本尊陸勇11日在其微博發文表示，印度仿製輝瑞的「倍拉維」已經上市，主要用於治療重症。該藥是處方藥，不要隨便購買。該藥在印度價格不到1000元；目前從印度郵寄到國內大約需要30天。