我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：遭馬斯克批評 推特前主管被迫逃離灣區住家

拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變總統

春節料上疫峰…與鍾南山唱反調 專家籲就地過年

中國新聞組／北京14日電
中國放開疫情管控措施後，愈來愈多人發燒求醫，多地爆發院內感染嚴峻情况。圖為在取消所有風險區的上海，一名長者13日在進入醫院前，須使用快測檢驗是否感染新冠病毒。（路透）
中國放開疫情管控措施後，愈來愈多人發燒求醫，多地爆發院內感染嚴峻情况。圖為在取消所有風險區的上海，一名長者13日在進入醫院前，須使用快測檢驗是否感染新冠病毒。（路透）

中國上周發布放寬防疫的「新十條」措施後，各地發燒門診出現海嘯級看診人龍。兩個重量級期刊「自然」和「科學」不約而同示警，稱中國恐迎來大規模染疫與死亡浪潮。有別於中國抗疫專家鍾南山稱「就地過年」可能性很小，有專家稱中國疫情在農曆春節恐達高峰，籲「就地過年」。

美國之音報導，專家除了建議中國各級政府倡導「就地過年」，還主張通過NPI（非藥物介入措施）調控延後並降低中國疫情高峰的速度。專家說，中國現階段最明智的作法就是盡快引進西方mRNA次世代疫苗，將危老族群的疫苗「打好打滿」，才不至影響到中國醫療體系或是ICU （加護病房）占床率，對中國會比較有利。

住在北京從事軟體服務業的Lion說，北京多家醫院這幾日出現很多的陽性患者，尤其是醫院裡的醫生還有護士和護工，醫療系統全部癱瘓，醫院出現擠兌現象，有些醫院的發熱門診也停止收受病人，「連醫生都被擠兌出醫院了」。

此外，不只「自然」和「科學」期刊針對中國疫情提出警告，另一份根據11月28日英國倫敦一家Airfinity醫療風險公司的分析，中國如果現在放寬嚴格的清零政策，可能會導致1.67億至2.79億人感染，130萬至210萬例死亡，其中大部分是未接種疫苗的老年人。

英國GMC（英國醫療管理委員會）註冊醫師、前劍橋大學附設醫院內科醫師葉庭瑜表示，上述預估的上億感染還是指有症狀感染者，如果再加上漏掉的檢測黑數以及無症狀病例，感染人數恐怕會更多。

葉庭瑜表示，病毒在冬天更容易傳播，下個月還將面臨有「地表最大規模人口遷徙」之稱的「春運」，將有數百萬人會返鄉跟家人慶祝農曆新年，同時有很多無症狀感染者潛伏其中，預計染疫人數將會擴大，對中國構成一個很大的挑戰。葉庭瑜說，倡導「就地過年」減少人流比較好，因為這樣可以讓更多老人打完疫苗，並將ICU床位、呼吸器以及藥品備齊，比較安全。

疫苗 疫情 英國

上一則

女子街頭遇害 死者家屬駁「感情糾紛」控兇手追求未遂殺人

下一則

中印邊境衝突互控越界 解放軍：已穩控局勢

延伸閱讀

郊狼害羞膽小 為何頻繁襲擊人類？ 專家這樣說

郊狼害羞膽小 為何頻繁襲擊人類？ 專家這樣說
中國官方專家：病毒南北不同 北方病情略重

中國官方專家：病毒南北不同 北方病情略重
英護理師下毒手害7嬰喪命 專家：用針筒注奶造成的

英護理師下毒手害7嬰喪命 專家：用針筒注奶造成的
再捅皇室 哈利王子驚曝：他們可以撒謊來保護我哥哥

再捅皇室 哈利王子驚曝：他們可以撒謊來保護我哥哥

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘。(路透)

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

2022-12-08 10:15
阿里巴巴創辦人馬雲據稱已在日本東京居住了近六個月。（路透）

馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了

2022-12-07 06:00
品玩報導，特斯拉CEO伊隆馬斯克（Elon Musk）決定任命朱曉彤為特斯拉全球CEO。(美聯社)

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

2022-12-07 15:49
蔡文浩身穿一襲深棗紅的連衣裙，和父親蔡國強、母親吳紅虹一同現身。(取材自Le Bal des Débutantes官網）

巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？

2022-12-08 10:00
富力集團總裁張力。（取材自南方+）

中國地產大亨涉行賄拿加州合同 在英被捕 保釋金創紀錄

2022-12-12 21:49
習近平訪問沙烏地阿拉伯，受到王儲沙爾曼（右）高規格接待。（歐新社）

沙烏地高調接待習近平 無視美國警告和華為簽協議

2022-12-08 22:48

超人氣

更多 >
這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙

這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙
家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀

家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀
強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加

強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加
世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽
速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘

速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘