春節料上疫峰…與鍾南山唱反調 專家籲就地過年

中國放開疫情管控措施後，愈來愈多人發燒求醫，多地爆發院內感染嚴峻情况。圖為在取消所有風險區的上海，一名長者13日在進入醫院前，須使用快測檢驗是否感染新冠病毒。（路透）

中國上周發布放寬防疫的「新十條」措施後，各地發燒門診出現海嘯級看診人龍。兩個重量級期刊「自然」和「科學」不約而同示警，稱中國恐迎來大規模染疫與死亡浪潮。有別於中國抗疫專家鍾南山稱「就地過年」可能性很小，有專家稱中國疫情 在農曆春節恐達高峰，籲「就地過年」。

美國之音報導，專家除了建議中國各級政府倡導「就地過年」，還主張通過NPI（非藥物介入措施）調控延後並降低中國疫情高峰的速度。專家說，中國現階段最明智的作法就是盡快引進西方mRNA次世代疫苗 ，將危老族群的疫苗「打好打滿」，才不至影響到中國醫療體系或是ICU （加護病房）占床率，對中國會比較有利。

住在北京從事軟體服務業的Lion說，北京多家醫院這幾日出現很多的陽性患者，尤其是醫院裡的醫生還有護士和護工，醫療系統全部癱瘓，醫院出現擠兌現象，有些醫院的發熱門診也停止收受病人，「連醫生都被擠兌出醫院了」。

此外，不只「自然」和「科學」期刊針對中國疫情提出警告，另一份根據11月28日英國 倫敦一家Airfinity醫療風險公司的分析，中國如果現在放寬嚴格的清零政策，可能會導致1.67億至2.79億人感染，130萬至210萬例死亡，其中大部分是未接種疫苗的老年人。

英國GMC（英國醫療管理委員會）註冊醫師、前劍橋大學附設醫院內科醫師葉庭瑜表示，上述預估的上億感染還是指有症狀感染者，如果再加上漏掉的檢測黑數以及無症狀病例，感染人數恐怕會更多。

葉庭瑜表示，病毒在冬天更容易傳播，下個月還將面臨有「地表最大規模人口遷徙」之稱的「春運」，將有數百萬人會返鄉跟家人慶祝農曆新年，同時有很多無症狀感染者潛伏其中，預計染疫人數將會擴大，對中國構成一個很大的挑戰。葉庭瑜說，倡導「就地過年」減少人流比較好，因為這樣可以讓更多老人打完疫苗，並將ICU床位、呼吸器以及藥品備齊，比較安全。