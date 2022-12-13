中國疫情爆發 各地搶藥 連花清瘟膠囊一盒難求

中國工信部指導通知各地應協助加大生產連花清瘟膠囊。（取材自新京報）

中國疫情 爆發，各地搶藥，其中連花清瘟膠囊供應不及。中國工信部昨天證實，已要求各省市推薦有條件的中成藥企業與河北以嶺藥業接洽，大幅擴產連花清瘟產品。另，為保防疫 藥物供應，北京 市藥監局近日派出12名官員進駐11家藥企。

經濟觀察網報導，中國疫情急速升溫後，連花清瘟一盒難求，網上每盒炒至上百元（人民幣，下同）也未必買到。

中國工信部近日出台「關於商請協助推薦連花清瘟膠囊（顆粒）委託生產企業的函」，函件下發各省、市、自治區工信主管部門，稱「近期，石家莊以嶺藥業股份有限公司生產的連花清瘟膠囊（顆粒）市場供應緊張，為推動增產擴能、緩解供應緊張局面，請各單位協助推薦本地符合相應條件的中成藥生產企業，與以嶺藥業對接委託生產事宜。工信部負責牽頭協調相關生產合規手續，委託生產的產品優先保障你省需求。」

以嶺藥業的一位負責人稱，此舉是源於工信部的要求，希望能夠加大產能。

「連翹現在是上午一個價，下午一個價。」上海財聯社引述多位藥材業人士稱，近期清熱解毒類藥材走貨加快，價格普漲。其中連翹價格已漲至每公斤185至210元人民幣，較上月底價格漲幅一倍。

各地市場監管局發出通知強調，類似連花清瘟的中成藥還有上百種，凡是在說明書上寫明有治療風熱感冒、疏風、清熱、化濕、解毒等作用的，都能夠緩解新冠病毒導致的不適症狀，例如金銀花、金花清感、柴胡口服液等。