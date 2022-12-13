防控放鬆 京發燒就診數暴增16倍 一線城市醫護陽性飆升
從「20條」到「新10條」，中國防控政策驟然放開，多地陽性病例激增。北京市染疫人數爆炸性增長，發燒就診人數比上周暴增16倍。由於醫療機構被令須接診核酸陽性患者，但隨著醫護人員陽性飆升，醫療機構面臨「決戰時刻」。此外，由於民眾瘋囤藥，藥房連花清瘟遭掃光，工信部已商請各地委託生產，北京市藥監局則罕見派員進駐11家藥企促增產。
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法廣網報導，月初時北京市只有少數人聽聞熟人或親戚中有人感染，但幾天以來，出現了完全相反的情形，從社媒公布的信息看，周邊人染疫的信息紛至沓來。
北京市衛建委副主任李昂表示，發燒門診就診量和流感樣病例明顯攀升，120急救呼叫量急劇增長。全市發熱門診就診患者11日達2.2萬人次，比一周前高出16倍，120急救電話呼入量急劇增加，9日達到高峰，24小時呼入量3.1萬次，達到常態時的六倍。
為確保醫療機構資源不被占用，多地已呼籲「非必要不打120，不去醫院」，為急危重症患者留出急救熱線通道。中新網報導指出，「話題#北京呼籲新冠無症狀和輕症患者勿打120#衝上熱搜後，四川成都急救指揮中心、山東棗莊急救指揮中心也發出類似的呼籲。
另據「鳳凰Times」報導指出，河北一家三甲醫院有近300名醫護人員，從3日開始該院至少有一半的醫護人員染疫。平日裡醫院就面臨醫護人員嚴重不足的問題，在看診數暴增之數，未染疫的醫護只得身兼多職。
北京某知名醫院的醫生聲稱，自己有很多同事感染了，「現在醫院不讓我們自己查核酸和抗原，這樣大家就不知道是不是有問題」。因此即便已感染的醫護人員，也可能繼續工作。
騰訊新聞報導指出，嚴防死守近三年的「院感」紅線已被突破，一線城市大醫院的醫護感染數從個位數飆升至近千人。「盡量不死人、保住住院部」，成為一些醫院的首要目標。傳染病專家張文宏直接指出，接下來的一個月將是醫療機構承壓的至暗時刻。
此外，針對連花清瘟膠囊的供應緊張，國家工信部已要求各省市推薦有條件的中成藥企業與河北以嶺藥業接洽，大幅擴產連花清瘟產品。北京市藥監局除派員進駐藥企，保證24小時生產不停工，也呼籲民眾按需購藥。
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