防控放鬆 京發燒就診數暴增16倍 一線城市醫護陽性飆升

北京市民12日排隊購買居家治療常用藥。(中新社)

從「20條」到「新10條」，中國防控政策驟然放開，多地陽性病例激增。北京 市染疫人數爆炸性增長，發燒就診人數比上周暴增16倍。由於醫療機構被令須接診核酸陽性患者，但隨著醫護人員陽性飆升，醫療機構面臨「決戰時刻」。此外，由於民眾瘋囤藥，藥房連花清瘟遭掃光，工信部已商請各地委託生產，北京市藥監局則罕見派員進駐11家藥企促增產。

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法廣網報導，月初時北京市只有少數人聽聞熟人或親戚中有人感染，但幾天以來，出現了完全相反的情形，從社媒公布的信息看，周邊人染疫的信息紛至沓來。

北京市衛建委副主任李昂表示，發燒門診就診量和流感 樣病例明顯攀升，120急救呼叫量急劇增長。全市發熱門診就診患者11日達2.2萬人次，比一周前高出16倍，120急救電話呼入量急劇增加，9日達到高峰，24小時呼入量3.1萬次，達到常態時的六倍。

為確保醫療機構資源不被占用，多地已呼籲「非必要不打120，不去醫院」，為急危重症患者留出急救熱線通道。中新網報導指出，「話題#北京呼籲新冠無症狀和輕症患者勿打120#衝上熱搜後，四川成都急救指揮中心、山東棗莊急救指揮中心也發出類似的呼籲。

另據「鳳凰Times」報導指出，河北一家三甲醫院有近300名醫護人員，從3日開始該院至少有一半的醫護人員染疫。平日裡醫院就面臨醫護人員嚴重不足的問題，在看診數暴增之數，未染疫的醫護只得身兼多職。

北京某知名醫院的醫生聲稱，自己有很多同事感染了，「現在醫院不讓我們自己查核酸和抗原，這樣大家就不知道是不是有問題」。因此即便已感染的醫護人員，也可能繼續工作。

騰訊新聞報導指出，嚴防死守近三年的「院感」紅線已被突破，一線城市大醫院的醫護感染數從個位數飆升至近千人。「盡量不死人、保住住院部」，成為一些醫院的首要目標。傳染病專家張文宏直接指出，接下來的一個月將是醫療機構承壓的至暗時刻。