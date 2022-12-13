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行程碼下線 專家：北京當局仍可獲民眾行蹤數據

中國新聞組／北京13日電
中國信息通信研究院12日發布公告，13日零時起，正式下線「通信行程卡」服務。圖為手機上的「通信行程卡」微信小程序。(中新社)
中國信息通信研究院12日發布公告，13日零時起，正式下線「通信行程卡」服務。圖為手機上的「通信行程卡」微信小程序。(中新社)

「行程碼」（通信行程卡）13日起下線該服務，打消此前不少觀察人士的擔憂，他們認為「行程碼」將在疫情結束後繼續被用於限制中國民眾行動自由的工具；但也有專家指出，「行程碼」使用的是已經存在的定位數據，北京當局獲得這些數據的能力並沒有消失。

來源：YouTube

美國之音報導，過去三年來， 不少觀察人士猜測「行程碼」和「健康碼」將在疫情之後繼續存在，成為中國管理人口流動和控制民眾行動自由的工具之一。今年6月，河南當地政府將一批維權民眾的「健康碼」變紅的案例加劇了這種擔憂。隨著「行程碼」退出歷史舞台，一些觀察人士鬆了一口氣。

但也有專家指出，「行程碼」的消失並不意味著政府無法獲得民眾的行蹤紀錄。

「應用程序本身並不重要，」 策緯諮詢公司（Trivium China）的合夥人凱娜（Kendra Schaefer）寫道。「它的存在反映了其使用的數據存在。應用只是數據骨架上的一層漂亮的皮膚而已。」

她解釋道：「『行程碼』接收的是來自中國電信、中國聯通、中國移動的手機數據。應用程序可以消失，但那些數據還在。地方的新冠追蹤應用使用的是手機數據、火車和飛機數據、健康記錄數據等等。數據還在那裡，隨著可以被再次建立起來，無論有還是沒有一款面向公眾的應用程序。」

專注報導中國的華爾街日報記者林和（Liza Lin）也補充道：「就算是應用程序被移除，中國在過去兩年裡學到的如何實時追蹤所有公民的經驗，將被保留下來。」

中國信息通信研究院12日發布公告，13日零時起，正式下線「通信行程卡」服務。圖為...
中國信息通信研究院12日發布公告，13日零時起，正式下線「通信行程卡」服務。圖為天津一處景點擺放的通信行程卡「綠馬」氣模吸引遊客。 (中新社資料照片)

疫情 手機 健康碼

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