治療新冠 醫療機構獲准線上問診 線下送藥

中國國務院 聯防聯控機制12日發布「關於做好新冠肺炎 互聯網醫療服務的通知」。通知指出，醫療機構可以通過互聯網診療平台，根據最新版新冠病毒診療方案要求，線上為出現新冠肺炎症狀的患者開處方，並鼓勵委託符合條件的第三方將藥品配送到患者家中。

港媒報導，通知鼓勵醫院以遙距會診、遙距診斷、遙距培訓等方式，提高基層醫療機構對高風險人群的識別、診斷和處理能力；縣級及以上地方衛生健康行政部門應加強監管互聯網診療服務，醫療機構應履行互聯網診療服務的醫療安全責任，確保線上線下醫療服務一體化、醫療安全同質化。

通知並要求，醫療機構推行互聯網診療服務時，若發現患者病情出現變化或存在其他不適宜網上診療服務的情况，醫生應引導患者到實體醫療機構就診；為方便民眾獲健康諮詢、就醫指導、預約診療等服務，降低交叉感染風險，鼓勵醫療機構提供24小時網上服務，同時推行分時段精準預約，縮短患者到院後等待時間。

另據本報系聯合報報導，中國新增確診人數持續減少並跌破1萬例，中國國家衛健委12日通報數據顯示，全中國新增8626例本土感染者，已連續14天降低，但多地醫院發燒門診患者卻明顯增加，不少醫院外面都大排長龍。